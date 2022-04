Belve, Francesca Fagnani dopo l’intervista a Elettra Lamborghini, senza mezzi termini dice “Una persona dello staff mi ha telefonato…” e poi su Ilary Blasi rivela che …

0 SHARES Condividi Tweet

Si è resa protagonista di una simpaticissima auto intervista la celebre conduttrice di ‘Belve’ ovvero Francesca Fagnani che senza alcun problema si è posta delle domande e si è data delle risposte su alcuni degli ospiti intervistati all’interno della sua trasmissione. Nello specifico la conduttrice ha colto l’occasione per parlare di Elettra Lamborghini ma anche di Ilary Blasi, Monica Guerritore ecc.

Francesca Fagnani protagonista di una simpatica auto intervista torna a parlare di Elettra Lamborghini

Sono davvero molti i personaggi noti al pubblico che hanno fatto ingresso all’interno dello studio di ‘Belve’, celebre programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. E proprio la conduttrice si è resa protagonista di recente, dietro consiglio di Alfonso Signorini direttore di Chi, di una simpatica auto intervista. La conduttrice si è posta delle domande e si è data delle risposte e proprio in tale occasione è tornata a parlare di Elettra Lamborghini e della sua decisione di lasciare tutto sul più bello, proprio durante la loro chiacchierata. “Dopo la registrazione una persona dello staff di Elettra Lamborghini mi ha telefonato per dirmi che Elettra non aveva gradito le domande politiche che le avevo rivolto”, queste le parole espresse dalla conduttrice che ha poi proseguito “Peccato però che non solo non le avevo posto alcuna domanda di politica, ma non mi aveva nemmeno sfiorato lontanamente l’idea di farlo. Sarebbe stato come chiedere a Paola Taverna come se la cavasse con il twerking”. A proposito della decisione della ricca ereditiera di abbandonare l’intervista ecco che la conduttrice ha rivelato di non aver compreso i motivi di tale gesto sostenendo che forse ad Elettra a non piacerle erano state le sue risposte.

Le belle parole per Ilary Blasi

Se per la Lamborghini non ha espresso delle parole particolarmente belle ecco che poco dopo ha scelto di farlo nei confronti di Ilary Blasi. A proposito della moglie di Francesco Totti ha rivelato di aver instaurato con lei un ottimo feeling sostenendo inoltre che proprio la collega è dotata di ‘una risata contagiosa’. E se con la Blasi si è trovata benissimo ecco che lo stesso non si può dire di Monica Guerritore con la quale la conduttrice sembrerebbe essersi sentita poco a proprio agio.

Il pensiero di Francesca Fagnani su se stessa

La conduttrice di Belve, legata sentimentalmente ad Enrico Mentana da qualche anno, ha poi concluso l’intervista parlando di se stessa e rivelando di essere “prepotente e un po’ egoista“. Ma non solo con dei difetti, la Fagnani reputa di essere anche “ironica”.