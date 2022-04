Luca Argentero senza freni: “Cristina ha stravolto la mia vita …”

0 SHARES Condividi Tweet

Luca Argentero è uno degli attori italiani più amati e seguiti, e proprio di recente l’uomo ha rilasciato una lunga intervista nel corso della quale oltre ad aver parlato della sua vita e di quanto sente di essere fortunato ecco che ha parlato anche del remake de Le fate ignoranti rivelando alcune importanti anticipazioni.

Luca Argentero felice e grato per la sua vita

“La vita con me è stata gentile“, questa è una frase che Luca Argentero si ripete molto spesso. L’attore ha voluto precisare di aver sofferto anche lui nel corso della vita ma considerando tutto quello che ha oggi, ovvero una carriera ricca di successi ed una splendida famiglia, ritiene di essere davvero fortunato e quindi grato alla vita anche per dove è nato. “Le radici contano, si impara tanto dai gesti dei propri genitori. E i miei sono sempre stati gentili l’uno con l’altra, con noi. Hanno sempre avuto cura di tutto, e la cura si trasmette”, ha rivelato. A proposito del remake de Le Fate Ignoranti, di cui è protagonista e che verrà trasmesso su Disney+ a partire dal prossimo 13 aprile, Argentero ha precisato di aver visto molte volte la pellicola originale, tanto da conoscerla a memoria, e ha rivelato che in realtà il personaggio da lui interpretato oggi è un po’ cambiato. Prima infatti “era l’innesco, solo la bomba che faceva esplodere la storia” mentre invece oggi ha voluto precisare Argentero “ho avuto la possibilità di fare un po’ di più quello che volevo, anche se questa possibilità con Ferzan c’è sempre fino a un certo punto”. Luca Argentero ha inoltre rivelato di aver avuto molto piacere a lavorare con Ozpetek con il quale aveva già collaborato in passato e nello specifico con la pellicola Saturno Contro.

Il pensiero dell’attore

La pellicola originale de Le Fate Ignoranti risale a molti anni fa, e nello specifico il film in questione è stato girato nel 2000 e quindi in un periodo molto particolare ovvero circa un anno prima del Prime mondiale a Roma. Nonostante ciò il film si è rivelato un grande successo e a proposito dei cambiamenti avvenuti negli ultimi anni nel nostro Paese ecco che Luca Argentero ha voluto precisare che oggi per fortuna si presenta meno rigido. Ma allo stesso tempo ha voluto sottolineare “la vera normalità sarà quando non si parlerà di amore omosessuale, ma si dirà solo che è la storia di due persone che amano la stessa persona, senza pensare che l’oggetto del film sia considerare un amore “diverso” dall’altro”. Altro tema del film è quello legato alla poca conoscenza delle persone che ci stanno vicine nel corso della vita. Ed ecco che a tal proposito l’attore ha rivelato di circondarsi di poche persone fidate che pensa di conoscere abbastanza bene. Ma, ha poi continuato “Il tema del film è proprio questo, anche quando pensi di conoscere davvero bene una persona – tuo marito, tua moglie – poi ha un’altra vita. Diciamo che io ci rimarrei piuttosto male se scoprissi una cosa del genere”

La vita da papà

Da circa due anni Luca Argentero è diventato papà di una bambina di nome Nina Speranza nata dall’amore con Cristina Marino. A proposito della sua bambina l’attore ha rivelato che dopo la sua nascita tutto è cambiato ma soprattutto ha colto l’occasione per esprimere delle bellissime parole anche nei confronti di Cristina Marino. “Nina non avrebbe avuto nessuna possibilità di esistere senza di lei. La mia vita è cambiata non dopo l’arrivo di Nina, ma dopo l’arrivo di Cristina, è Cristina che ha stravolto in positivo la mia vita. Nina è solo la conseguenza di questo amore”.