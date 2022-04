Fedez torna sui social e rivela: “Sono felice di …”

0 SHARES Condividi Tweet

Chi conosce e segue il noto rapper italiano Fedez sa bene quanto da sempre sia attento ad aiutare i più bisognosi. Il giovane infatti insieme alla moglie Chiara Ferragni non si è mai tirato indietro davanti alle difficoltà e in diversi momenti ha dimostrato di avere a cuore il benessere dei meno fortunati. Proprio nelle ultime ore il giovane artista ha reso noto di aver fatto un dono molto importante alla Croce Rossa Italiana. Ma esattamente di cosa stiamo parlando?

Il dono di Fedez alla Croce Rossa Italiana

Fedez, pseudonimo di Federico Leonardo Lucia, è sempre molto attivo sui social dove a seguirlo sono milioni di persone. E proprio attraverso i social, e di preciso tramite il suo account Instagram, ha rivelato ai suoi fan di aver fatto un dono molto particolare alla Croce Rossa Italiana. Di cosa stiamo parlando? Di un furgone isotermico grazie al quale sarà possibile trasportare importanti medicinali.

Il post social del marito di Chiara Ferragni

Fedez ha di preciso condiviso sui social una fotografia in cui, in compagnia di altre persone, si mostra davanti ad un grande furgone. L’artista ha poi scritto un breve post, come didascalia all’immagine, contenente tali parole “Sono felice di aver donato tramite la mia fondazione questo speciale furgone isotermico per il trasporto di medicinali alla Croce Rossa Italiana che già domani partirà verso l’Ucraina con un carico di 400 scatole di insulina donate da @fondazioneitalianadiabete per aiutare la parte di popolazione più fragile“. Si tratta quindi di un gesto molto importante e di un valido aiuto per una popolazione sofferente in quanto colpita dalla guerra ormai da diverse settimane, e di preciso dallo scorso 24 febbraio.

La scoperta della malattia, l’operazione e il ritorno alla quotidianità

Questo è un periodo davvero molto particolare per Fedez che poche settimane fa ha scoperto di essere malato e di preciso di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Nei giorni successivi alla scoperta della malattia il giovane artista è stato ricoverato presso l’ospedale San Raffaele di Milano all’interno del quale è stato sottoposto ad una delicata operazione nel corso della quale è stato asportato il tumore. Pochi giorni dopo l’operazione il giovane è stato dimesso dall’ospedale ed ha potuto fare ritorno a casa dai suoi bambini Leone e Vittoria e dalla moglie Chiara Ferragni che non l’ha mai lasciato da solo. E proprio al fianco della sua bellissima famiglia Fedez sta tornando lentamente alla vita di tutti i giorni.