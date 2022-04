Selvaggia Lucarelli attacca Katia Ricciarelli “Non è amica delle donne” e la Ricciarelli risponde a tono e la asfalta

0 SHARES Condividi Tweet

Katia Ricciarelli è stata una delle protagoniste assolute della sesta edizione del Grande Fratello vip, celebre reality show condotto da Alfonso Signorini che per ben sei mesi ha intrattenuto il pubblico di Canale 5. La nota cantante lirica nelle ultime ore è tornata a far parlare di se in seguito ad una lunga e particolare intervista rilasciata al magazine Vero. Diversi gli argomenti affrontati e non è neanche mancato il commento su Selvaggia Lucarelli. Ma, quali sono state di preciso le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Le parole di Katia Ricciarelli su Selvaggia Lucarelli

Katia Ricciarelli è una delle donne più apprezzate nel mondo della musica, e proprio nel corso degli ultimi mesi si è fatta conoscere anche dai più giovani grazie alla sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello vip. Nel corso dei mesi trascorsi all’interno della casa più spiata d’Italia l’ex moglie di Pippo Baudo è più volte finita al centro di polemiche e discussioni e nello specifico ad esprimersi, spesso in modo poco carino, nei suoi confronti è stata Selvaggia Lucarelli ovvero la celebre giornalista e giurata di Ballando con le stelle spesso al centro di numerose critiche. Quest’ultima sembrerebbe aver definito la Ricciarelli non amica delle donne, e proprio a tali parole la cantante lirica ha replicato affermando di non essere una sua amica e precisando “Sono amica delle donne che hanno qualcosa da dire e da dare…”.

La rivelazione della nota cantante lirica sul conduttore Alfonso Signorini

Katia Ricciarelli ha poi proseguito la sua intervista a Vero rivelando cosa le avrebbe detto il conduttore Alfonso Signorini in seguito alla sua eliminazione dalla casa del Grande Fratello vip. “Era molto contento…Ci teneva molto che portassi in prima serata la musica lirica…Direi che ci sono riuscita…”, queste le sue parole.

Il commento dell’ex gieffina sull’esperienza nella casa più spiata d’Italia

Katia Ricciarelli ha poi concluso commentando l’esperienza vissuta all’interno della casa del Grande Fratello. La nota cantante lirica è finita diverse volte al centro della polemica per alcune frasi pronunciate nei confronti di altri concorrenti e a tal proposito ha voluto precisare “Io non ho mai attaccata per prima…Mi sono semplicemente difesa…”. E a proposito del comportamento tenuto dagli altri inquilini ha voluto precisare “Non c’è stato rispetto umano…”. Secondo la Ricciarelli infatti sono stati molti coloro che le hanno mancato di rispetto.