Sonia Bruganelli interviene contro gli attacchi social a Lulù Selassiè: “Non sono …”

Lulù Selassiè l’abbiamo conosciuta all’interno della casa più spiata d’Italia, avendo preso parte all’ultima edizione del Grande fratello vip insieme alle sue sorelle Clarissa e Jessica che ha vinto. Ebbene, Lulù all’interno del reality ha trovato anche l’amore e si è fidanzata con Manuel Bortuzzo. I due stanno vivendo la loro bellissima storia d’amore insieme. Ad ogni modo, proprio in queste ultime ore sembra proprio che Lulù sia stata presa di mira sui social network. In sua difesa sarebbe intervenuta Sonia Bruganelli. Ma cosa è accaduto?

Lulù Selassiè vittima di bullismo sui social

La moglie di Paolo Bonolis, sembra che in queste ore abbia in qualche modo voluto giocare con i suoi follower, con il famoso gioco delle domande e delle risposte. Qualche utente che ha partecipato al gioco in questione, sembra che le abbia detto come nelle scorse ore Lulù sia stata vittima di bullismo proprio sui social. A quel punto, l’ex opinionista del Grande fratello vip avrebbe detto di non sapere assolutamente nulla di questa storia e poi avrebbe lanciato un consiglio a questi “leoni da tastiera” che hanno preso di mira la Principessa Selassiè.

In difesa della Principessa Selassiè interviene Sonia Bruganelli

“Non sono al corrente del bullismo che subisce Lulù ma spero che lei sia più forte e ignori i tanti stupidi del web…”. Queste le parole dichiarate da Sonia che ha così voluto dare il suo appoggio alla ex gieffina. Poi la moglie di Paolo Bonolis sembra abbia voluto esprimere la sua opinione su Giulia Salemi, che proprio quest’anno è stata al timone di Gf Vip party insieme a Gaia Zorzi su Mediaset Infinity.

Il commento di Sonia su Giulia Salemi

“Una ragazza davvero molto bella. Non l’avevo mai vista da vicino e mi ha colpito molto…”. Infine, qualcuna sembra averle chiesto se sarà presente alla prossima edizione del Grande fratello vip, condotta ancora una volta da Alfonso Signorini. Sonia avrebbe ribadito che sicuramente è stata una grande esperienza ma che molto probabilmente non la rifarebbe. “E’ stata una bella esperienza, ma credo che rimarrà unica…”. Queste le sue parole. Si dice che il suo posto possa essere preso il prossimo anno da Soleil Sorge.