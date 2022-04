Domenica In, Jovanotti parla di Claudio Cecchetto e lui gli risponde: “Non ho mai detto …”

0 SHARES Condividi Tweet

Una lunga e bellissima intervista è stata quella concessa da Lorenzo Jovanotti a Domenica In ovvero il celebre programma della domenica Rai condotto dall’amatissima Mara Venier. Nel corso di tale intervista il celebre artista ha ripercorso la sua lunga e splendida carriera e ha anche speso delle bellissime parole per alcuni colleghi e artisti. E’ il caso di Claudio Cecchetto che proprio nelle scorse ore ha voluto rispondere alle parole espresse da Jovanotti.

Grande successo per Lorenzo Jovanotti ospite di Domenica In

E’ durata circa due ore l’intervista rilasciata da Lorenzo Cherubini, conosciuto con lo pseudonimo Jovanotti, a Domenica In. L’artista ha colto l’occasione per ripercorrere la sua splendida carriera, fin dall’inizio quando era solamente un ragazzo, ma ha anche parlato della sua famiglia. E quindi della madre e del padre ma anche della moglie Francesca Valiani al suo fianco da molti anni e della figlia Teresa alla quale è davvero molto legato. E proprio durante tale intervista, che ha riscosso un grandissimo successo, Zia Mara ha colto l’occasione per annunciare ai telespettatori che sarà sempre lei a condurre la prossima edizione di Domenica In.

Le belle parole di Lorenzo Jovanotti per Claudio Cecchetto

Lorenzo Jovanotti nel corso della lunga chiacchierata con Zia Mara ha anche parlato dell’amico Claudio Cecchetto al quale ha riservato delle bellissime parole. Nello specifico Jovanotti ha considerato “fondamentale” per la sua vita l’incontro con il noto produttore discografico. E a tal proposito ha poi rivelato “Mi dava pochi consigli, mi lascia molto selvatico, così come ha fatto anche con Fiorello”. Jovanotti ha poi colto l’occasione per parlare della candidatura di Cecchetto a sindaco di Riccione precisando “Non voglio fare campagna elettorale, ma è sempre stato bravo a gestire le cose”.

La risposta di Claudio Cecchetto alle parole di Jovanotti

A distanza di poche ore dall’intervista ecco che Claudio Cecchetto ha subito trovato il modo per rispondere alle parole espresse da Jovanotti. E soprattutto ha trovato il modo per ringraziarlo pubblicamente. “Non ho mai detto a nessuno che cosa dovesse fare. Ho pronunciato moltissimi “Sì”. Pochi “No”, nessuna imposizione. Ho sempre creduto nel gioco di squadra e oggi la mia squadra è Riccione. Grazie Lorenzo anche tu sei stato e sei uno degli incontri fondamentali della mia vita”, queste le sue parole. A sua volta Jovanotti ha risposto alle parole di Cecchetto augurandogli di poter realizzare i suoi desideri e progetti. “Metterti al servizio di una storia come quella di Riccione, amata e vissuta, è la tua impresa più bella, siete una bella coppia tu e Riccione Claudio!”, queste le parole del noto artista.