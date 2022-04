Gf vip Manila Nazzaro senza mezzi termini: “Tutti abbiamo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Manila Nazzaro è stata una delle protagoniste assolute di questa ultima edizione del Grande fratello vip 6. E’ arrivata quasi fino alla fine del reality e all’interno della casa ha dato tanto modo di parlare di se. Si è tanto prodigata per gli altri e ha stretto legami con tanti concorrenti. Ad oggi, l’ex gieffina è tornata a parlare di questa esperienza all’interno della casa e pare che abbia anche fatto delle dichiarazioni molto importanti e talvolta anche inaspettate nei confronti di alcuni ex concorrenti. Ma cosa ha dichiarato nello specifico l’ex Miss Italia?



Manila Nazzaro parla del Grande fratello vip

A distanza di diverse settimane dalla fine del reality, Manila Nazzaro è tornata a parlare di questa sua esperienza all’interno della casa e anche di alcuni suoi ex coinquilini. Nel corso di un’intervista che ha rilasciato in questi giorni a Non succederà più, sembra proprio che l’ex gieffina abbia parlato dei suoi ex coinquilini ed in particolar modo della vittoria di Jessica Selassiè. Manila pare abbia confessato il fatto di aver già capito all’interno della casa che effettivamente Jessica, grazie alla sua dolcezza era riuscita ad ammaliare il pubblico da casa e che molto probabilmente sarebbe stata lei a vincere il programma. Poi l’affondo. Secondo la Nazzaro, pare che la giovane avesse sbagliato a parlare della questione economica. Poi, parlando dei concorrenti ed in generale del reality, sembra abbia definito i gieffini come “dei super eletti”, visto che sono pagati e ricevono dei compensi davvero molto importanti.



Personaggi pagati tanto, la confessione dell’ex Miss Italia “C’erano con noi personaggi che guadagnavano cifre incredibili, le dicevo di non buttare semplicemente sul discorso denaro la sua vittoria. Tutti lavoriamo per soldi, tutti abbiamo fatto questo percorso anche per una questione economica”. Ma chi sarebbero questi concorrenti che avrebbero percepito cifre tanto esose? Si parla di Katia Ricciarelli e Raffaella Fico che avrebbero addirittura guadagnato 15 mila euro a settimana. Infine, nel corso dell’intervista sembra che la Selassiè abbia anche parlato di Clarissa e del suo comportamento una volta uscito dalla casa.



L’affondo su Clarissa Selassiè

Ricordiamo che dopo l’uscita dalla casa, Clarissa aveva accusato Manila di aver avuto un comportamento ambiguo, ma oggi la Nazzaro sembra aver addebitato questo suo atteggiamento alla inesperienza dell’utilizzo dei social, visto che l’attacco era arrivato proprio attraverso Instagram.“Clarissa è lo specchio di una generazione social che si esprime così. Lei ha creato un disagio a me che sono una donna risoluta e strutturata. […] Quando sono uscita ho chiesto a Clarissa che cosa avesse scritto lei mi ha detto ‘Boh’ e se ne è andata. Questa non è la modalità per dire qualcosa a una persona”.

