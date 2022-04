Maria De Filippi decide di raccontare una verità mai detta “Per un anno …”

0 SHARES Condividi Tweet

Non ci sono dubbi sul fatto che Maria De Filippi sia una conduttrice molto amata dal pubblico italiano ed anche una tra le più importanti. È considerata la regina di Canale 5 ed in generale della televisione italiana ed è seguita giorno dopo giorno da milioni di telespettatori che non si perdono neanche una puntata dei suoi programmi. È anche un punto di riferimento per i giovani soprattutto quelli che inseguono i loro sogni e sperano di poter sfondare nel mondo del ballo o della musica. Insomma, sembra proprio che in questi anni Maria sia riuscita a conquistare gran parte del pubblico italiano, dai più piccoli ai più grandi. Proprio parlando di uno dei suoi programmi di maggiore successo ovvero Amici, in questi giorni sembra che Maria abbia voluto raccontare un qualcosa che è accaduto all’interno del programma. Il tutto per sostenere un giovane allievo Luigi Strangis che al momento è al serale e fa parte della squadra di Rudy Zerbi.



Amici, l’allievo Luigi Strangis si racconta

Ebbene, sembra proprio che durante il daytime di Amici i telespettatori più affezionati hanno avuto modo di poter conoscere meglio Luigi Strangis, ma in un certo senso anche Maria De Filippi. Sembra che ad un certo punto il giovane abbia voluto in qualche modo aprirsi e raccontare anche diversi aspetti della sua persona, della sua vita che fino ad oggi aveva tenuto nascosti. Sembra che il giovane abbia confessato di aver fino ad oggi cercato di controllare quelle che sono le sue emozioni per far si che non avesse delle ripercussioni sulla sua salute, visto che lo stress e le emozioni più grandi possono influire sulla glicemia. “Sì, cerco di rilassarmi. Lo devo fare per il diabete”. Questo quanto raccontato da Luigi.



Maria De Filippi ascolta Luigi e racconta un aneddoto

Nell’ ascoltare queste parole Maria sembra che abbia voluto anche raccontare un episodio che fino ad oggi aveva tenuto nascosto. Nello specifico si tratta di un’occasione in cui Maria avrebbe avuto l’impressione di stare per svenire ma evitando di lasciarsi prendere dal panico, avrebbe chiesto al suo collega Luca di continuare la conduzione e tranquillamente sarebbe uscita dallo studio.



Il racconto della regina della televisione italiana

“Ero in diretta, dissi sto per svenire. Avevo quella sensazione, mi venne il panico, svenire lì era un disastro. All’epoca c’era Luca Zanforlin vicino a me, dissi “continua tu” e scappai fuori. Vidi che la pressione era ok, pian piano rientrai. Non so cosa successe, per un anno mi sono trascinata la paura. Se l’avessi avuta tutti i giorni non sarebbe stato facile”. Insomma, sembra che anche in questo caso, Maria, per rincuorare il giovane e per dimostrargli la sua vicinanza abbia voluto raccontare qualcosa di se.

