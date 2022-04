Chanel Totti seguitissima sui social, in un Tik Tok fa una rivelazione e il web esplode di like

0 SHARES Condividi Tweet

Sono trascorsi quasi 15 anni da quando Ilary Blasi e Francesco Totti sono diventati genitori di una bellissima bambina di nome Chanel. Una bambina che oggi è una ragazza che sui social, e di preciso su Tik Tok, è seguita da circa 90 mila fan ai quali nelle scorse ore ha anche confessato pubblicamente il grande amore a cui non riesce assolutamente a rinunciare. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

Chanel Totti molto seguita sui social

Chanel Totti è la secondogenita della conduttrice Ilary Blasi e dell’ex Capitano della Roma ovvero Francesco Totti. La giovanissima donna, che tra pochi giorni e di preciso il 13 maggio festeggerà 15 anni, è davvero molto apprezzata sui social. E proprio su Tik Tok la bellissima Chanel è seguita da circa 90 mila utenti che non perdono occasione, giorno dopo giorno, di guardare i suoi video. Dato il suo successo sono molti coloro che si domandano se in futuro Chanel possa decidere di seguire la madre e quindi intraprendere una carriera in televisione oppure no. Al momento però poterlo dire non è possibile data la giovanissima età della figlia di Ilary e Francesco.

Il grande amore di Chanel Totti

In uno degli ultimi video condivisi su Tik Tok ecco che Chanel Totti ha fatto una particolare rivelazione a tutti i suoi fan. E di preciso ha rivelato di provare un grande amore al quale non riesce assolutamente a rinunciare. Stiamo parlando nello specifico dell’amore per le borse definito dalla quattordicenne ‘indescrivibile’. “Le faccio le rose, sicuro le piaceranno“, queste nello specifico le parole scritte dalla figlia di Ilary Blasi come didascalia al video postato. Proprio il grande amore per le borse ha portato la ragazza a collezionarne, nonostante la giovanissima età, un vasto numero. E tutte sono diverse tra di loro per marca ma anche per colore e forma.

Come mai Chanel Totti piace a molte persone?

Chanel Totti è quindi molto seguita sui social, ma come mai piace così tanto alle persone? Oltre ad essere la figlia di Ilary e Francesco ecco che Chanel è anche, semplicemente, una ragazza di quasi 15 anni davvero molto bella, solare e simpatica. Proprio queste sono le caratteristiche principali che la contraddistinguono, e tali caratteristiche la rendono unica e speciale per tutti coloro che hanno deciso di seguirla.