Barbara D’Urso e Elena Morali, violenta lite in diretta tv, la Morali lancia a terra il microfono e la D’Urso …

E’ accaduto praticamente di tutto durante l’ultima registrazione de La pupa e il secchione show, il programma condotto da Barbara D’Urso che va in onda tutti i martedì su Italia 1. Ebbene, stando a quanto è emerso dalle anticipazioni sembrerebbe che nel corso dell’ultima registrazione ci sia stata una lite piuttosto accesa tra la conduttrice ed una delle pupe in questione, ovvero Elena Morali. Ma per quale motivo? Cosa è accaduto effettivamente tra le due? Cerchiamo di fare maggiore chiarezza.

La Pupa e il secchione show, lite accesa tra Barbara D’Urso e Elena Morali

Una lite furibonda quella che purtroppo si dice che ci sia stata in studio tra la conduttrice Barbara D’Urso e la pupa Elena Morali. Pare che nel corso della registrazione dell’ultima puntata, Elena ad un certo punto abbia abbandonato lo studio. Pare che fosse parecchio infuriata e che nel lasciare lo studio abbia addirittura lanciato un microfono a terra. Non si sa effettivamente che cosa sia accaduto, nè per quale motivo Elena sia uscita così in modo piuttosto male dallo studio. Ciò che è certo però, è che dopo questa reazione della Pupa, ci sarebbe stata quella di Barbara D’Urso rimasta parecchio sconvolta.

Elena esce dallo studio lanciando il microfono, poi rientra ma Barbara D’Urso la bacchetta

Dopo qualche minuto, poi, Elena avrebbe fatto ritorno in studio, scusandosi con tutti per la sua reazione, ma la conduttrice non ha potuto non dire qualcosa al riguardo, rimproverando Elena per il comportamento tenuto. Secondo le anticipazioni lanciate da Biccy, alla fine le due si sarebbero chiarite e tutto sarebbe tornato nella normalità.

Elena Morali riceve la proposta di matrimonio in diretta tv

Pare che in puntata sia anche accaduto dell’altro, ovvero Luigi Mario Favoloso, il fidanzato della Morali, avrebbe fatto la proposta di matrimonio in diretta tv. Fino a qui niente di male, se non fosse che qualche mese fa, Elena aveva commentato la proposta di matrimonio ricevuta al Gf vip da Francesca Cipriani. “Cosa ne penso delle proposte di matrimonio in tv? Cosa dovrei pensare? Che dovrei dirvi di questo? Dico che non hanno più carte da giocarsi. Che ormai sono passati, che se continua a fare certe smorfie pare che ha preso una paralisi facciale dopo aver fatto AstraZeneca”. Queste le parole della Pupa. Secondo le anticipazioni ci sarebbe stata anche una lite piuttosto furibonda tra Soleil Sorge e l’ex cognato Gianmarco Onestini.