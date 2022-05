Stefania Orlando decide di svelare: “Dopo il Grande Fratello vip …”

Manca ormai sempre meno al nuovo show di Tommaso Zorzi intitolato “Questa E’ Casa Mia” e tra i vari protagonisti dello show vi troviamo l’ex concorrente del GF Vip 5 Stefania Orlando che insieme a Zorzi ha quindi condiviso questa bellissima esperienza televisiva. La celebre showgirl prima dell’inizio dello show ha rilasciato una luna intervista a Chi nel corso della quale ha affrontato vari argomenti.

Stefania Orlando protagonista dello show di Real Time “Questa E’ Casa Mia”

Questa E’ Casa Mia, è questo il nome del nuovo show al quale Stefania Orlando prenderà parte a partire da venerdì. La showgirl nel corso dell’intervista rilasciata a Chi ha proprio parlato del passaggio di rete, e quindi da Mediaset a Real Time. E nello specifico il giornalista sembrerebbe averle chiesto “Real Time per una come lei non è una rete un po’ stretta?“. Domanda questa alla quale Stefania Orlando ha risposto “Il contrario! È un gran passo in avanti! È una rete inclusiva, giovane, che vive di idee, coraggio ed entusiasmo. Gli ascolti sono importanti ma non c’è la pressione che si può respirare altrove”. La Orlando ha poi proseguito rivelando di essere stata coinvolta, nel progetto, da Laura Carofoli definita una vera e propria professionista che come lei crede nelle donne. E ha poi concluso “Se possiamo affermare che ripartirò da Discovery? Ci sono idee e soprattutto tanta voglia di fare, sono entusiasta. Questo per la mia carriera è un periodo sperimentale, quello che avrei dovuto fare all’inizio lo sto facendo ora”.

Il commento sull’esperienza al GF Vip 5

Sempre nel corso della stessa intervista Stefania Orlando ha anche commentato la sua esperienza al GF Vip rivelando che per lei questo reality show è stato un vero e proprio trampolino di lancio, e ha poi voluto precisare “Inoltre non ho mai avuto quella snobberia da considerare i reality show trash o carne da macello”. A proposito di Alfonso Signorini, conduttore del GF Vip, Stefania Orlando ha invece rivelato di essere lui il merito del suo successo oggi. “Da quando ho partecipato al suo GFVip la mia vita è cambiata radicalmente. Non sa quante persone mi hanno chiamata perché, dopo avermi vista lì, volevano emulare il mio percorso”, ha sottolineato la showgirl.

La rivelazione di Stefania Orlando su La pupa e il secchione show

Stefania Orlando ha poi concluso la sua intervista a Chi facendo una rivelazione importante. La showgirl ha rivelato, nello specifico, di aver detto no al reality show condotto da Barbara D’Urso ovvero La Pupa e il Secchione Show. Nello specifico il giornalista ha chiesto se è vero che qualcuno l’ha contattata per averla nella giuria del reality show. Domanda alla quale Stefania Orlando ha risposto “C’è stato un incontro ma abbiamo preferito fare altro. Sarebbe stato surreale“.