Amici, Albe usa parole molto brutte contro la De Filippi, restano tutti di ghiaccio

Si continua a parlare del serale di Amici di Maria De Filippi, ovvero il programma che va in onda proprio su Canale 5 e che è giunto quasi al termine per quest’anno. Pare che proprio in questi ultimi giorni, un allievo della scuola ovvero Albe abbia fatto parlare tanto di sé ed il suo comportamento pare che non sia passato del tutto inosservato. Nello specifico il giovane allievo è apparso piuttosto triste ed in tanti hanno notato un cambio di umore che in qualche modo ha fatto anche parecchio preoccupare. Per questo motivo Maria De Filippi ha voluto in qualche modo e chiacchierare con lui e pare che alla vigilia della semifinale l‘allievo abbia confessato le sue emozioni.



Amici di Maria De Filippi, Albe cambia atteggiamento e fa preoccupare

In questi giorni alla vigilia della semifinale di Amici di Maria De Filippi pare che il noto allievo della scuola Albe sia apparso piuttosto sottotono. Per questo motivo Maria De Filippi avrebbe deciso di andare da lui e fare due chiacchiere con il giovane cantante. Quest’ultimo pare che si sia sfogato con la conduttrice confessando di non sentirsi all’altezza della semifinale e ancor di più della finale. Pare che a destare maggiore preoccupazione per il giovane allievo sia il guanto di Rudy Zerbi. Maria e Albe hanno chiacchierato a lungo e sono emersi nel corso della conversazione diversi argomenti.



Maria va a trovare Albe in casetta, la risposta inaspettata dell’allievo

Nel momento in cui Maria è andata a trovare Albe in casa pare che quest’ultimo stesse mangiando e ovviamente ha interrotto il pasto per poter chiacchierare con la conduttrice. “Non hai il filtro tra la bocca e il cervello”, avrebbe detto Maria ad Albe. Ad un certo punto, pare che Maria abbia chiesto scusa ad Albe per essere piombata così in casetta e per avergli fatto “perdere” del tempo”. E’ stato a quel punto però, che l’allievo avrebbe risposto dicendo “Scusa un ca**o”. Ad ogni modo, in questa chiacchierata sembra che i due abbiano affrontato diversi temi e nello specifico Maria avrebbe fatto notare all’ allievo di essere tanto cambiato in questi mesi.



La confessione dell’allievo in vista del serale

Anche lo stesso Albe ha ammesso di essere diverso rispetto a quando è entrato all’interno della scuola e di essere Soprattutto molto più maturo. “Ora so il dovere, pulire, impegnarsi. Non sapevo l’impegno, nella mia vita non mi impegnavo mai”, ha sottolineato l’allievo alla conduttrice. Alla fine poi l’allievo ha confessato di essere piuttosto preoccupato per la finale ed è apparso anche piuttosto sconfortato pensando di non poter essere all’altezza della situazione. “Sono consapevole di chi potrebbe arrivare e chi no”, avrebbe aggiunto Albe, confortato però dalla conduttrice.