Samuel Peron sulla sua partecipazione a Ballando con le stelle: “Sto aspettando una risposta”

Samuel Peron non lascia Ballando con le stelle e rinnova le parole di stima per la conduttrice. Le sue parole su Milly Carlucci.

Samuel Peron lo conosciamo tutti per essere un noto ballerino il quale da diversi anni ormai è una delle presenze fisse di Ballando con le stelle ovvero il programma condotto da Milly Carlucci. Ad ogni modo quest’anno lo abbiamo anche visto come presenza fissa nel programma di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. È stato però un anno piuttosto pesante per Samuel il quale ha dovuto affrontare Innanzitutto la positività al covid e poi un lutto familiare piuttosto pesante. Qualche mese fa è venuta Infatti a mancare la sua mamma ed è stato ovviamente per lui un momento di grande sofferenza. Adesso sta attraversando però un momento molto felice, visto che insieme alla sua compagna hanno annunciato la gravidanza. Di questo e tanto altro ne ha parlato proprio lo stesso ballerino.

Samuel Peron dirà addio a Ballando con le stelle?

Samuel Peron è la compagna Tania Bambaci aspettano un figlio. Di questo ne ha parlato lo stesso Samuele nel corso di una l’intervista che ha rilasciato proprio in questi giorni al settimanale Nuovo. Sembrerebbe che Samuel abbia parlato anche del rapporto con Milly Carlucci spiegando come la conduttrice di Ballando con le stelle sia stata comunque sempre al suo fianco.“Ci sentiamo spesso al telefono. Lei mi è sempre molto vicina nelle vicende professionali e personali. La sua telefonata non manca mai, come non mancano i suoi consigli”. Questo le parole dichiarate da Samuel Peron e nel corso dell’intervista.

Le parole del ballerino su Milly Carlucci

Di lui se ne è parlato in questo ultimo periodo perché protagonista di una indiscrezione che lo vedrebbe lontano dal programma Ballando con le stelle per la prossima stagione. Si era anche detto che ci fossero delle incomprensioni tra Samuel e Milly Carlucci, ma come stanno davvero le cose.

Samuel dice la sua e svela i suoi progetti futuri

“Nessun addio. Sono soltanto in attesa di scoprire se ci sarà un personaggio giusto con cui fare coppia nella prossima edizione. Lo scoprirò ad agosto”. Questo ancora le parole di Samuel il quale ha aggiunto che sicuramente continuerà a lavorare al fianco di Milly Carlucci che per lui è soltanto un grande piacere.