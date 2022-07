Davide Silvestri diretto su Giucas Casella: “E’ un folle”

0 SHARES Condividi Tweet

Davide Silvestri ha sposato la sua Lili, la storica fidanzata. Matrimonio in stile country, diversi gli ex gieffini invitati.

Davide Silvestri ovvero l’ex gieffino si è sposato con la sua storica fidanzata ed ha invitato alcuni ex concorrenti del Grande Fratello vip. Ricordiamo che Davide si è classificato al secondo posto al reality di Canale 5 e adesso ha coronato il suo sogno d’amore con la fidanzata che ha tanto nominato all’interno della casa. È stato un matrimonio in stile country al quale non sono mancati alcuni concorrenti dell’ex edizione del Grande Fratello vip come Baru Gaetani, Giucas Casella, Katia Ricciarelli e Jessica Selassié. A parlare del suo matrimonio e di come è andata la cerimonia è stato proprio lo stesso Davide il quale ha rilasciato una intervista al settimanale Chi.

Davide Silvestri ha sposato la sua Lili, una bellissima cerimonia in stile country

Davide Silvestri ha sposato finalmente la sua Lili e il loro è stato un matrimonio in stile country. L’attore ha deciso di invitare diversi ex concorrenti del reality di Canale 5 come Baru Gaetani, Katia Ricciarelli Giucas Casella e Jessica Selassié, ovvero la vincitrice. Nel corso dell’intervista che Davide ha rilasciato al settimanale Chi pare che abbia spiegato il perché ha scelto soltanto di invitare alcuni ex concorrenti e non tutti.

Gli invitati alle nozze e i grandi esclusi, le parole di Davide

Tra gli invitati pare che ci fossero anche Alessandro Basciano, Sophie codegoni e Miriana Trevisan che però non hanno potuto prendere parte al matrimonio per diversi impegni. “Ho scelto usando il cuore e l’istinto. Katia è la mia mamma televisiva. Lei è arte pura. Giucas è un folle, matto come me, ma è soprattutto un puro. Barù è la persona più schietta che io conosca, avrà sempre il mio rispetto”.

Secondo matrimonio per l’attore e Alessia a breve

Nel corso della stessa intervista, sembra che Davide abbia voluto ancora parlare in quelli che sono i suoi progetti futuri ma ha anche svelato le mete del suo viaggio di nozze. “Faremo qualche giorno in Sardegna, con la famiglia di Kekko. Poi andremo nelle Marche dove vive mia sorella Juliana. Ma adesso bisogna lavorare, perché i matrimoni costano. La gente pensa che se hai fatto il Gf VIP tu sia milionario: caz**te”. L’attore poi avrebbe anche svelato che sta progettando un altro evento speciale insieme alla sua Alessia e si tratterà di un secondo matrimonio che però verrà celebrato su un’isola deserta.“Stiamo già organizzando un matrimonio su un’isola deserta, saremo solo noi due e il cagnolino Birra”. Queste le parole di Davide.