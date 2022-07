Scrub labbra fatto in casa, il trucco per avere labbra meravigliose

0 SHARES Condividi Tweet

Perchè è così importante utilizzare uno scrub labbra? Quali sono i benefici principali e quali invece sono i migliori prodotti presenti in commercio?

Scrub labbra, ne avete mai acquistato uno per il corpo, per il viso o per le labbra? Proprio quello per le labbra sembra essere il più sottovalutato, anche se in realtà è molto efficace. In genere tendiamo a prenderci cura delle nostre labbra utilizzando un semplice balsamo o un burrocacao ma in alcuni casi potrebbero essere insufficienti. Nel caso in cui le labbra appaiono secche e screpolate, il trattamento perfetto è lo scrub labbra. Questo sembra abbia un’azione esfoliante e nutriente. Ma come agisce lo scrub?

Scrub labbra, quali sono i principali benefici

Lo scrub labbra è un prodotto esfoliante che in genere si presenta o in vasetto o sotto forma di stick. Sembra sia davvero utile e considerato anche un trattamento ideale per avere delle labbra belle, sane e morbide. In genere questo trattamento ha un’azione esfoliante e nutriente. Utilizzare uno scrub labbra permette di eliminare le cellule morte, combattere la formazione delle pellicine molto fastidiose ed anche antiestetiche e idratare anche la pelle. Nonostante questo trattamento sia tanto importante ed abbia dei benefici non indifferenti, il suo utilizzo non è molto diffuso.

A cosa serve

La sua funzione principale è esfoliare le labbra. Gli agenti atmosferici possono di certo influire sulla bellezza delle nostre labbra e parliamo del vento, del freddo e del caldo. Da due anni a questa parte, purtroppo, anche la mascherina ha contribuito. In genere tendiamo a utilizzare il burrocacao o altri prodotti di bellezza, che però in alcuni casi possono essere insufficienti. La screpolatura e la secchezza possono compromettere la salute delle nostre labbra ed in queste circostanze bisogna ricorrere allo scrub, alleato della nostra bellezza e salute. Gli esperti consigliano di utilizzarlo 2/3 volte alla settimana anche perchè non sembra abbia controindicazioni particolari.

I benefici

In qualche modo abbiamo già svelato quelli che sono i benefici di questo trattamento. Innanzitutto pare che abbia un’azione massaggiante e questo non fa altro che andare a rimpolpare e a tonificare favorendo anche la circolazione del sangue proprio sulle labbra. Inoltre pare che vada a favorire il rinnovamento cellulare e ad eliminare così le cellule morte e lenire le varie irritazioni. Altro beneficio da non sottovalutare è il seguente ovvero va a levigare la superficie delle labbra pulendole da ogni impurità donando un colorito prodotto salubre. Come possiamo capire, sono diversi gli effetti benefici dello scrub labbra. Ne esistono in commercio diversi a seconda del tipo di pelle. Andiamo da esfolianti a base di zucchero di canna a Scrub un po’ più delicati a base di bicarbonato o zucchero bianco. I benefici cambiano proprio a seconda della composizione dello scrub che andiamo a scegliere.

Come realizzare uno scrub labbra fai da te

Sapete che potete realizzare uno scrub labbra fai da te con prodotti del tutto naturali e che sicuramente troverete nella vostra dispensa? Parliamo dello zucchero di canna, ma anche del bicarbonato o zucchero bianco e delle miele olio d’oliva di cocco oppure di mandorla. Ovviamente le ricette che prevedono l’utilizzo dell’uno e dell’altro e alla miscela è possibile aggiungere anche alcuni oli essenziali e aromi.