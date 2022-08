Techetechetè, de Le Donatelle e il web si rivolta

0 SHARES Condividi Tweet

Le Donatelle approdato su Techetechetè ma il pubblico non reagisce bene. Piovono commenti e critiche sui social. Ma per quale motivo?

Conosciamo tutti il duo musicale Le Donatelle, ovvero le due giovani gemelle che sono apparse nel mondo dello spettacolo ormai diversi anni fa. Il duo formato da Giulia e Silvia Provvedi pare che sia finita direttamente su Techetechetè, il programma piuttosto popolare di Rai 1 che è andato in onda proprio nell’Access Prime Time. IL pubblico pare che non abbia proprio preso bene il fatto che le due sorelle siano apparse su Techetechetè ed è sorta una sorta di polemica. Ma per quale motivo?

Le Donatelle approdato su Techetechetè, scoppia la polemica

Giulia e Silvia Provvedi sono le due sorelle che diversi anni fa hanno fatto il loro ingresso nel mondo dello spettacolo. Pare che in questi ultimi giorni i due siano finiti proprio su Techetechetè, nella puntata del 5 agosto. Il pubblico non avrebbe proprio gradito, perchè per tanti pare che non sia stato proprio giusto inserire le due sorella nella trasmissione.

Le critiche apparse su Twitter

Sui social, quindi, sono arrivate diverse critiche e pare che siano anche partiti diversi hashtag. “Ma seriamente le Donatella?” e poi ancora “Un raro filmato delle Donatella vestite”, “Ma come le Donatella da stracult? Ma gli autori sono impazziti?”. Questi alcuni dei commenti apparsi su Twitter. Tra i tanti artisti apparsi nella stessa puntata pare che gli autori abbiano dato spazio anche ad un’altra coppia di sorelle.

Paola e Chiara anche su Techetechetè, il pubblico reagisce in modo diverso

Stiamo parlando di Paola e Chiara, mentre cantano uno dei loro brani Vamos a Bailar a Top of the Pops. Poi è stato mandato in onda ancora uno stralcio di una loro esibizione al Festival di Sanremo 1997 con il brano Amici come prima. Per loro però, pare che il pubblico non abbia reagito male come per le Donatelle. Tornando a Paola e Chiara, pare proprio che i fan stiano cercando di spingere le due sorelle a tornare a fare musica insieme. Proprio durante una diretta Instagram, sembra che Paola abbia risposto “Chi lo sa, staremo a vedere“, facendo ben intendere che forse potrebbe esserci la possibilità di rivederle insieme un giorno prima o poi. “Dobbiamo capire se questa non è soltanto un’ondata..”, ha aggiunto Paola.