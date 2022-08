Maurizio Costanzo diretto su Valeria Marini a Tale e quale show: “Cosa ha fatto Carlo Conti scegliendola”

0 SHARES Condividi Tweet

Valeria Marini sarà presente nel cast di Tale e quale show. Pare che a commentare la notizia sia stato Maurizio Costanzo show il quale è stato piuttosto felice di questa partecipazione.

Valeria Marini è una nota showgirl italiana la quale sicuramente vanta una carriera ricca di grandi successi, non soltanto in tv ma anche al cinema e al teatro. E’ stata protagonista di diversi reality show come il Grande fratello vip. Adesso, invece, di lei sembra che se ne stia parlando per una possibile partecipazione a Tale e quale show, il programma condotto da Carlo Conti e che inizierà il prossimo mese di ottobre. Ma cosa c’è di vero in questa indiscrezione?

Valeria Marini nel cast di Tale e quale show 2022

Valeria Marini potrebbe essere nel cast della prossima edizione di Tale e quale show, il programma condotto da Carlo Conti. L’indiscreValerzione è stata lanciata soltanto qualche giorno fa ma non è arrivata alcuna conferma ufficiale da parte della diretta interessata. Ebbene, adesso a parlare è stato Maurizio Costanzo, il noto giornalista e conduttore il quale tiene una rubrica sul settimanale Nuovo. “Penso che Carlo Conti abbia fatto un buon acquisto scegliendola”, queste le parole di Maurizio Costanzo, facendo ben intendere che dunque non si tratta proprio di un’indiscrezione ma che la la presenza di Valeria nel programma sia più che certa. Il programma dovrebbe iniziare il prossimo 30 settembre 2022 e si preannuncia davvero molto avvincente.

Maurizio Costanzo dice la sua sulla partecipazione di Valeria al programma di Carlo Conti

Maurizio Costanzo avrebbe commentato la partecipazione di Valeria Marini al programma di Carlo Conti dopo che una lettrice aveva scritto una mail alla rubrica da lui tenuta su Nuovo. Pare che la lettrice fosse stata parecchio dura nei confronti della Marini. “Dopo una lunga serie di reality cui ha partecipato, dal GF Vip all’Isola dei Famosi pure in Spagna, passando per Temptation Island, scusi per la cattiveria ma, finalmente nel programma di Rai Uno condotto da Carlo Conti, lei farà vedere se è anche capace di fare qualcosa?”. Queste le parole della spettatrice. “Avrà fatto pure tanti reality show ma è una donna di spettacolo che durante la sua carriera ha collezionato lavori di ogni genere”. Questa la replica di Maurizio Costanzo che sembra abbia preso le difese della Marini che di certo è una delle donne più importanti dello spettacolo italiano, la quale ha fatto cinema, teatro e tanto altro.

Le parole del marito di Maria De Filippi

“Parliamo di un personaggio poliedrico, capace di stare con disinvoltura sul palcoscenico”, ha aggiunto ancora Maurizio Costanzo. “Un programma nel quale si richiedono doti svariate e che trovano in lei la giusta sintesi”, ha ancora aggiunto il marito di Maria De Filippi parlando del programma condotto da Carlo Conti. Ma non finisce qui, visto che Maurizio ha aggiunto dell’altro, facendo ben capire di essere felice del fatto di poter vedere nel cast di Tale e quale Valeria.“Con un pizzico di presunzione e forte di un po’ di esperienza, posso dire che ha le carte in regola per ricoprire un ruolo da protagonista nella prossima edizione del talent”.