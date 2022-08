Fabio Rovazzi rivela la fine della storia d’amore con Karen e scrive un post da brividi

0 SHARES Condividi Tweet

Fabio Rovazzi e Karen Koleshi si sono lasciati dopo 3 anni di storia d’amore. I due sembra che abbiano comunicato la notizia della separazione attraverso i loro profili social.

Fabio Rovazzi lo conosciamo tutti per essere un grande artista e rapper il quale in questi anni ha avuto un successo davvero strepitoso. Sappiamo tanto di lui e della sua carriera, così come della sua vita privata. Pare che in questi giorni sia finita la storia d’amore tra Fabio Rovazzi e la sua fidanzata, ovvero la youtuber Karen Kokeshi. La fine di questa storia è stata ufficializzata proprio dallo stesso Fabio, il quale ha pubblicato una Instagram stories. Ma per quale motivo è finita la loro storia d’amore?

Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi, è finita la loro storia d’amore dopo 3 anni

Fabio Rovazzi è un noto rapper il quale in queste ore sembra abbia ufficializzato la fine della storia d’amore con Karen KoKeshi che durava da circa tre anni. I due sono stati insieme per diverso tempo e adesso pare sia finita. La relazione si sarebbe conclusa esattamente 5 mesi fa, ma la notizia sarebbe stata diffusa soltanto adesso. La fine di questa storia pare che sia arrivata come un fulmine a ciel sereno e sono tanti i fan che sono rimasti piuttosto male, visto che si erano tanto affezionati alla coppia.

Le parole di Fabio Rovazzi per annunciare la fine della sua relazione con la youtuber

“Come sapete non amo parlare pubblicamente della mia vita privata…ma in questo caso mi sembra corretto. Me lo state chiedendo in tanti da un pò…e meritate una risposta”. Queste le parole dichiarate da Rovazzi sui social. «So che vi siete affezionati alla storia tra me e Karen, ne abbiamo fatte di cotte e di crude e ci siamo davvero divertiti insieme. Ma purtroppo, a volte, le cose belle finiscono. Cinque mesi fa io e Karen ci siamo lasciati d’accordo, insieme, senza farci del “male”, e ci tengo a sottolineare che non è finita per un motivo in particolare. Semplicemente: a volte le storie d’amore finiscono”. Queste ancora le parole dichiarate dal noto rapper annunciando così la fine della storia. «Porterò con me sempre un bellissimo ricordo del periodo passato con lei. Karen, grazie per quello che ci siamo “dati”, che mi hai dato. Fabio». Con queste parole Fabio ha parlato ai suoi fan. Lui, rapper classe 1994 è un famoso cantante ma soprattutto youtuber e pare che in questi anni abbia ottenuto un grandissimo successo.Diversi suoi brani sono diventati dei veri e propri tormentoni.

Il post di Karen

In realtà, anche Karen pare che abbia voluto parlare ai suoi follower e comunicare la fine della storia con Fabio. «So che me lo state chiedendo da mesi e mi dispiace avervi ignorati, ma semplicemente non ero pronta ad affrontare l’argomento pubblicamente. Io e Fabio ci siamo lasciai, 5 mesi fa. Non c’è stato un motivo specifico, ci siamo solo resi conto che era giusto così per entrambi». Karen avrebbe così pubblicato un post sottolineando ancora il suo pensiero. «Sono stati 3 anni bellissimi e intensi, sono felice di averli potuti condividere con lui. Ho incontrato una persona speciale a cui vorrò sempre bene. Terrò ogni ricordo nel cuore. Fabio, ti auguro tutto il meglio del mondo».