Francesco Totti, Alex Nuccetelli gela tutti: “Non escludo che torni con Ilary”

Alex Nuccetelli ha parlato di Ilary Blasi e Francesco Totti e pare che abbia sottolineato il fatto di non poter escludere un ritorno di fiamma. Ma come stanno le cose?

Si continua a parlare della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. I due si sono amati per circa 20 anni, poi lo scorso mese di luglio improvvisamente hanno annunciato la fine della loro storia d’amore. E’ stato sicuramente un duro colpo per tutti i fan della coppia che non si immaginavano di certo che potesse finire così tra i due. Eppure Francesco e Ilary adesso sono molto distanti l’uno dall’altro.

Separazione Francesco Totti e Ilary Blasi, ancora indiscrezioni

In queste settimane non si è fatto altro che parlare di loro, dei motivi che avrebbero portato i due alla separazione. Tante sono state le indiscrezioni, diverse le supposizioni. Si dice che Francesco abbia tradito Ilary con una donna di nome Noemi Bocchi, che sarebbe tra l’altro la sua nuova compagna. In molti hanno parlato della fine di questa relazione, uno tra tutti Alex Nuccetelli, ovvero il pr nonché amico di Francesco il quale è stato ospite nei giorni scorsi a Estate in diretta, il programma che va in onda su Rai 1.

Alex Nuccetelli parla di Francesco e Ilary

Ebbene, nel corso di una sua ospitata Nuccetelli sembra abbia tentato di spiegare la situazione che c’è attualmente tra Francesco e Ilary.«Lui e Ilary devono trovare gli equilibri da ex marito e da ex moglie. La priorità assoluta si dà hai figli e quindi tuteleranno quelli soprattutto». Queste le parole di Alex rispondendo ad una domanda fatta da Roberta Capua. Presente in studio anche Alba Parietti, la quale sembra che abbia sottolineato il fatto che quando c’è una separazione purtroppo la colpa è sempre al 50% e mai da una parte sola.

L’amico di Totti non esclude un ritorno di fiamma tra Francesco e Ilary

Pare che Nuccetelli abbia poi negato il fatto che la piccola Isabel abbia conosciuto i figli di Noemi Bocchi, così come si è detto in settimana. «Escludo categoricamente una cosa di questo tipo. Francesco è una persona attenta con i figli e non credo vengano messi in mezzo a una situazione del genere. Lui non vuole creare stravolgimenti, è l’unica cosa su cui sti sta basando e vuole trasmettere ciò anche alla moglie». Sulla domanda se potrebbe essere impossibile rivederli insieme, Alex sembra aver risposto «Questo non lo possiamo escludere».