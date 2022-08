Vittorio Sgarbi una furia contro la figlia Evelina “Ha sbagliato”

0 SHARES Condividi Tweet

Vittorio Sgarbi non ha nascosto di essere arrabbiato con la figlia Evelina per aver rifiutato la partecipazione al Gf vip. Ma cosa è accaduto?

Vittorio Sgarbi è un noto critico d’arte oltre che personaggio televisivo il quale negli ultimi anni è stato spesso al centro del gossip e sotto i riflettori. Ebbene, in questi giorni sembra che sia Vittorio sia stato sotto i riflettori per una questione che lo vede legato ad Evelina, la figlia che pare abbia rifiutato una partecipazione al Grande fratello vip. Ebbene si, a parlare e svelare questa vicenda è stato proprio lui. Ma cosa è accaduto?

Vittorio Sgarbi contrariato per la decisione della figlia Evelina

Vittorio Sgarbi in questi giorni sembra abbia fatto sapere di essere piuttosto infuriato con la figlia Evelina. Il motivo? Pare che la giovane abbia ricevuto una proposta molto interessante da parte del Grande fratello vip ma pare che abbia rifiutato. Il padre non avrebbe completamente gradito questo rifiuto.“Nella casa si fanno troppi pettegolezzi e comunque mi chiamano soltanto perché sei mio padre”. Sarebbe stata questa la motivazione data da Evelina come rifiuto al Gf vip e riferita dal padre che però non ha affatto gradito.

Il Gf vip fa una proposta ad Evelina ma lei rifiuta

“Tutti le dicono che è stata brava eroica, un genio, una virtuosa, per aver resistito alla tentazione. E invece no, si è comportata da str***, ecco cosa, furba per sé e dannosa per gli altri. Su questa storia abbiamo litigato e non ci siamo parlati per mesi”. Queste le parole dichiarate ancora da Sgarbi che pare non abbia proprio accettato la decisione della figlia, vedendo questa proposta sicuramente importante per lei e per il suo futuro professionale. In realtà, sembra che il Gf Vip abbia chiesto ad Evelina di far parte del cast già quattro volte, ma la giovane avrebbe sempre negato.

Vittorio Sgarbi non accetta il no della figlia al Gf vip

Temeva la pubblicità negativa le chiacciere, non le sembrava un programma degno di lei. Balle, se una ha un carattere forte sa come difendersi, anche in un ambiente degradato, altrimenti significa che non ha una gran considerazione di sé”. Queste ancora le parole di Vittorio che è apparso davvero contrariato e poi avrebbe anche parlato di un fattore economico. “A lei avevano offerto 100mila euro, che ci sputi sopra? Quando guadagni dei soldi, è sempre moralmente giusto. Per una come lei che frequenta l’ambiente della moda, anche sfiorare il mondo dello spettacolo le avrebbe fatto comodo, si faceva conoscere. Si pagava i conti”.