Ex statale 16, auto sfonda il guardrail, conducente estratto dalle lamiere è gravissimo

Nelle prime ore di oggi si è verificato un nuovo incidente stradale. Un uomo, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo dell’auto, una Lancia Y sbattendo violentemente contro il guardrail.

Per estrarre il copro del conducente della Lancia Y si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. L’incidente è avvenuto sulla ex Statale 16 tra Ostuni e Fasano.

L’uomo è stato trasportato in condizioni gravissime all’Ospedale Perrino di Brindisi.