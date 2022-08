Bari, momenti di paura in tangenziale, auto finisce fuori strada, feriti due ventenni

0 SHARES Condividi Tweet

All’uscita del “Tiro al Volo” a Palese, sulla tangenziale di Bari, si è verificato un incidente che ha causato il ferimento di due ventenni.

I due ragazzi erano a bordo della loro auto e stavano percorrendo verso nord la tangenziale di Bari quando, per cause in via di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada.

L’incidente è avvenuto intorno alle 5 di stamattina. I due ragazzi sono stati trasportati in ospedale e non sono in pericolo di vita.