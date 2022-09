Belen, posta una foto della mamma che parla con Stefano e lancia una frecciatina al marito

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez si trova a Napoli insieme alla sua famiglia. La showgirl condivide una Instagram stories con mamma Veronica e Stefano e lancia una frecciatina velenosa.

Belen Rodriguez sta vivendo uno dei momenti più belli degli ultimi anni, visto il ritorno di fiamma con l’ex marito Stefano De Martino. In questi giorni, la showgirl argentina si trova a Napoli insieme a Stefano ed ai figli, ma nelle scorse ore è stata raggiunta dal padre Gustavo e mamma Veronica. Pubblicando una storia dove sono tutti presenti, Belen ha lanciato una frecciatina proprio a Stefano. Ma di cosa si tratta?

Belen Rodriguez a Napoli nella villa di Stefano, arrivano anche papà e mamma

Belen Rodriguez attualmente si trova a Napoli. Secondo un’indiscrezione, proprio Stefano De Martino avrebbe acquistato una bellissima villa a Napoli, a pochi passi dal mare e completamente immersa nel verde. La showgirl argentina ha scelto di andare a Napoli per qualche giorno e dopo essere partita da sola con i suoi figli, è stata raggiunta dalla sua famiglia, papà Gustavo e mamma Veronica. La showgirl, come spesso accade, ha poi condiviso su Instagram diversi momenti di questo viaggio. Belen ha poi condiviso delle Instagram storie insieme ai suoi figli in riva al mare e poi in una di queste ha lanciato una frecciatina al tuo ex marito.

Veronica e Stefano insieme, Belen li riprende e lancia una frecciatina al marito

Si tratta di una storia che la stessa ha pubblicato su Instagram e dove i protagonisti sono la mamma Veronica e Stefano. I due camminano proprio davanti a lei e pare stessero conversando. Il commento di Belen è stato piuttosto pungente, ovvero “Quando fingi di andare d’accordo con tua suocera”. Poi, la stessa Belen avrebbe aggiunto “Però ti riesce bene eh”. Insomma, la showgirl non ha nascosto il fatto che in passato i due abbiano avuto delle divergenze.

Che ruolo hanno avuto i genitori di Belen nella separazione da Stefano?

Qualcuno, addirittura un pò di tempo fa, aveva fatto intendere che Belen e Stefano si fossero lasciati proprio a causa dei genitori della showgirl, per il loro essere troppo presenti nelle loro vite. Al riguardo, non abbiamo alcuna certezza, visto che ne Belen ne Stefano si sono mai espressi. Anche questa Instagram stories di Belen effettivamente ha voluto far intendere che effettivamente tra la madre e Stefano qualcosa sia accaduto, ma potrebbe trattarsi semplicemente di una differenza caratteriale.