Davide Silvestri, diretto su Soleil: “Come si è comportata quando le ho scritto”

Davide Silvestri ha rilasciato un’intervista molto interessante, spiegando cosa è accaduto con Soleil Sorge dopo il reality.

Davide Silvestri ricorderete ha preso parte al Grande fratello vip lo scorso anno ed è stato anche uno dei protagonisti principali, arrivando fino alla fine. All’interno della casa più spiata d’Italia, ha legato con diversi personaggi e concorrenti, ma una volta uscito dal reality che ne è stato di questi rapporti? A parlarne è stato proprio lui, nel corso di un’intervista he ha rilasciato alla trasmissione televisiva Radio Radio di Non Succederà più, condotta da Giada Di Miceli. Ma cosa ha raccontato l’ex gieffino?

Davide Silvestri, la confessione sulla sua esperienza al Grande fratello vip

Davide Silvestri ha partecipato al Grande fratello vip lo scorso anno e proprio all’interno della casa più spiata d’Italia ha avuto modo di conoscere e legare con alcuni concorrenti. Nel corso dell’intervista che ha rilasciato a Giada Di Miceli, l‘attore ha parlato della sua esperienza all’interno del programma condotto da Alfonso Signorini, dicendo che è stata sicuramente molto dura per lui, che è uno spirito libero. Ha spiegato di essere un tipo solitario, di amare stare in silenzio e di conseguenza, essere stato sempre circondato da tante persone e tanti rumori, non è stato facile. Poi l’attore ha raccontato di aver pensato di mollare a dicembre, ma poi alla fine ha preso la decisione di portare avanti questa avventura e non si è mai pentito di aver deciso così.

In che rapporti è rimasto Davide con Soleil?

Poi, durante l’intervista è tornato a parlare del triangolo formato da Soleil Sorge, Delia Duran e Alex Belli, anche se Davide pare non fosse proprio contento di farlo. “Devo dire che sono stati geniali. No, geniali è una parola grossa. Acuti. Sono stati bravi a portare avanti questa cosa“. Queste le parole di Davide. Che l’attore abbia fatto intendere che i tre hanno fatto tutto appositamente per portare acqua al loro mulino?

I rapporti con gli altri concorrenti

Sul rapporto con Soleil, che all’interno della casa era piuttosto forte e solido, Davide ha confessato di averle scritto quando è uscito dalla casa, su Instagram, ma di non aver mai ricevuto risposta. Con Alex, invece, si sono sentiti qualche volta, ma mai più visti. Gli unici con cui ha un rapporto sono Katia Ricciarelli, Barù e Jessia Selassiè che sono stati anche invitati alle nozze con Alessia Costantino.