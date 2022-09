Tu si que vales, Maria De Filippi fuori di sè contro un concorrente: “Mi sono stufata”

0 SHARES Condividi Tweet

A Tu si que vales è andato in scena un momento piuttosto imbarazzante, soprattutto per tutte le donne. Maria De Filippi si è scagliata contro un concorrente.

E’ iniziata la nuova stagione di Tu si quel vales, il programma di Canale 5 molto amato dai telespettatori italiani. Parliamo del programma condotto da Belen Rodriguez e he vede la partecipazione di diversi artisti in qualità di giudici. Tra questi Maria De Filippi, Teo Mammuccari, Rudy Zerbi e Gerry Scotti. Giudice popolare lei, Sabrina Ferilli, l’attrice tra le più amate di sempre. Ebbene, durante la prima puntata andata in onda il 17 settembre è accaduto qualcosa di inaspettato che ha lasciato un pò tutti senza parole. Ma cosa?

Tu si que vales, al via la nuova stagione del programma

Durante la prima puntata di Tu si que vales, andata in onda sabato 17 settembre, pare he ad un certo punto Maria sarebbe andata su tutte le furie, scendendo in campo a difesa di tutte le donne. Non è di certo la prima volta che Maria si infuria al punto tale da perdere le staffe, ma dobbiamo la verità, che questo succede davvero raramente. Nel corso della prima puntata dello show, Maria è stata protagonista di uno sfogo che ha lasciato tutti senza parole.

Un concorrente presenta una canzone e scatena la rabbia di Maria

Tra i vari concorrenti, ad un certo punto è arrivato lui, il 50enne Francesco Ocelli, il quale si è presentato con un alter ego musicale, Francesco Niente. Quest’ultimo ha cantato una canzone intitolata Mutandine, una canzone provocatoria. Ad ogni modo, nessuno in studio ha colto tale provocazione. Il testo, è stato definito demenziale e senza senso e di conseguenza la giuria si è espressa negativamente. Nello specifico, a parlare è stata Maria De Filippi la quale ha voluto difendere tutte le donne.

Lo sfogo di Maria De Filippi

La moglie di Costanzo è stata parecchio dura con il concorrente in questione, dicendo che il testo non soltanto è apparso demenziale e provocatorio, ma ciò che non ha gradito è stato il messaggio che ha voluto far passare, ovvero che una donna possa essere ridotta a delle mutandine. “Capisco la provocazione, ma queste provocazioni hanno un pò stufato”, ha detto Maria. In realtà, poi, sono intervenuti anche tutti gli altri giudici, uno tra tutti Teo Mammuccari che ha definito l’esibizione “Imbarazzante”. Anche Rudy e Gerry sono stati parecchio pesanti.