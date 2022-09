Gf Vip Alfonso Signorini, frecciatina in diretta contro Adriana Volpe, lei risponde con un post

0 SHARES Condividi Tweet

Alfonso Signorini ha già dato modo di far scoppiare una polemica. In puntata ha lanciato una frecciatina ad Adriana Volpe, lei ha ignorato poi pubblica un post.

Nella serata di lunedì è andata in onda la prima puntata del Grande fratello vip, il reality di Canale 5 che ha avuto un successo davvero grandissimo. Ad ogni modo, sembra che la prima puntata del reality è iniziata già con la prima polemica. Il tutto ha avuto origine nel momento in cui Alfonso Signorini ha dato il via alla puntata, facendo entrare in studio Sonia Bruganelli e Orietta Berti, ovvero le due opinioniste di questa edizione del reality. Ebbene, proprio dopo l’ingresso delle due, Alfonso ha salutato Adriana Volpe, ma le sue parole sono apparse come una frecciatine nei confronti della sua ex opinionista.

Grande fratello vip, inizia già la polemica

Quasi subito dopo aver dato il via alla serata, Alfonso Signorini ha fatto entrare in studio le due nuove opinioniste del programma, Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Ebbene, Alfonso è stato in quel momento che ha salutato Adriana Volpe che quest’anno non è stata riconfermata a differenza della moglie di Paolo Bonolis. Ma come ha reagito l’ex opinionista?

Alfonso Signorini e la frecciatina ad Adriana Volpe

Il conduttore nell’annunciare la prima opinionista, Sonia Bruganelli ha detto “Chiamo accanto a me la mia opinionista che è sopravvissuta alla scorsa edizione”. Insomma, in molti hanno inteso queste parole come una frecciatina nei confronti della Volpe, dopo le polemiche scoppiate in seguito alla conferma della Bruganelli. La conduttrice però non ha risposto, però su Instagram poi ha pubblicato un video che altro non è che il best off della sua esperienza al Grande fratello lo scorso anno.

L’ex opinionista non replica ma pubblica un post

Adriana, ignorando la frecciatina di Alfonso, ha voluto fare un grande in bocca al lupo a tutti coloro che sono entrati nella casa quest’anno, sottolineando che questa è un’esperienza che sicuramente porteranno sempre nel cuore. Riguardo l’esclusione di Adriana Volpe, in questi mesi Alfonso Signorini ha parlato abbondantemente dicendo che a lungo andare le diatribe tra Adriana e Sonia lo hanno stancato e anche parecchio. Poi Alfonso ha anche confessato di aver tanto corteggiato Orietta affinché quest’ultima accettasse perché era un suo grande desiderio averla e così è stato.