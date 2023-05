Andrea Delogu diretta su Stefano De Martino: “Lui era con me”

0 SHARES Condividi Tweet

Andrea Delogue, presentatrice e attrice di grandissimo successo, molto amata e apprezzata, ha svelato il legame fortissimo a cui tante volte ha accennato, con il marito di Belen, Stefano De Martino.

Ecco quali sono state le sue parole.

Andrea Delogue racconta la fine del suo matrimonio

Andrea Delogue e il marito, l’attore Francesco Montanari si sono lasciati dopo sette anni insieme di cui cinque di matrimonio e lei ha raccontato che in quel momento così doloroso accanto a lei, a darle forza e ad aiutarla a superare la separazione c’è stato Stefano De Martino.

La Delogue ha raccontato così la fine del suo matrimonio: “Noi ci siamo lasciati perché era finito l’amore. Il nostro è stato un colpo di fulmine: diversi come il giorno e la notte, ci ha uniti il desiderio di appartenenza. Ma lavorando siamo cresciuti in modo diverso. So che uno come lui non lo troverò più, ma non era la mia persona. E lui deve trovare una donna che se lo meriti, un po’ più tradizionale, forse. Io soffrivo che ci fosse una regola nel formare una famiglia. Va bene il pranzo dai parenti, il viaggio con gli amici di sempre, ma poi voglio anche un’avventura. Va bene la voglia di fare un figlio, ma se non viene pazienza, la mia famiglia sei tu”.

Andrea Delogu racconta l’amicizia con Stefano De Martino

Andrea Delogu ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in occasione della quale ha raccontato così: “Nel 2021 è arrivata la separazione. Restano bei ricordi, anche da ex siamo legati, sono felice di aver passato una parte di vita con lui e grata di averlo incontrato. Certo è stata dura ammettere che l’amore era finito, che non era per sempre. Sul momento pensi che il dolore sia troppo forte, che non ce la farai a superarlo, invece, poi ritrovi un tuo equilibrio e riprendi a vivere”.

E poi su De Martino: “Stefano De Martino? Persona stupenda, solare. Mi è stato vicino quando mi sono separata e avevo il cuore spezzato, mi ha aiutato a capire che comunque le cose vanno avanti. Non ci vediamo spesso, ma faccio il tifo per lui e lui per me”.

E poi ancora: “Non tutto è come sembra. È difficile, può essere complicato, ma è comunque possibile essere amici di un bono, bello, bravo, interessante, capace, divertente e “tonico” come Stefano De Martino. I rumor su un nostro flirt? All’inizio ci faceva molto ridere, poi è sfuggita di mano, è diventata un’indiscrezione insistente e fastidiosa, soprattutto quando ha iniziato ad innescare commenti aggressivi. Così abbiamo smesso di scherzare in pubblico”.

