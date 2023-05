Walter Nudo nella bufera, posta un video e il web lo massacra di critiche

0 SHARES Condividi Tweet

Walter Nudo, che qualche giorno fa aveva svelato alcuni retroscena sull’Isola dei famosi avendo lui stesso partecipato tanti anni fa, è stato preso di mira sui social dopo che ha postato un video in cui commenta una pubblicità di Valentino.

Vediamo cosa ha detto lui e perché lo hanno attaccato.

Walter Nudo commenta una pubblicità di Valentino

Walter Nudo, qualche giorno fa, ha pubblicato sui social, e precisamente sul suo profilo Instagram un video che è diventato immediatamente virale.

Nel video ha commentato, con toni molto perplessi, un cartellone pubblicitario che lui ha visto all’interno dell’aeroporto di Milano Linate. Si tratta di una pubblicità dello stilista ‘Valentino‘ dove ci sono modelli vestiti con abiti poco maschili e che indossano orecchini e modelle senza trucco.

Walter Nudo ha commentato così l’immagine del cartellone pubblicitario: “Voglio condividere con voi una cosa: sono a Linate e sto vedendo questa pubblicità qua di Valentino. In questa pubblicità non vedo nessuna mascolinità e nessuna femminilità. Se questo è il messaggio che diamo ai ragazzi che lo vedono, i ragazzi non hanno punti di riferimento, non hanno basi. Quindi se poi escono fuori di testa con questa confusione, è normale! Se poi hanno bisogno di andare da uno psicologo è normale, perché non li aiutiamo per niente. Cerchiamo di essere più chiari. Noi vaccinati, anzi, noi grandi, cerchiamo di avere più responsabilità e far capire cosa è maschile e cosa è femminile. Perché in una coppia questo è importante”.

Sul web si scatena la bufera

Dopo che questo video è diventato virale, come era prevedibile, sul web si è scatenato il caos.

L’accusa che gli è stata mossa è stata quella di aver ragionato in modo anacronistico.

E così gli hanno risposto: “Guarda che quando tu posavi negli spot o in passerella all’epoca la società imponeva dei modelli maschili alla Lorenzo Lamas, dove tu ti sei adeguato perfettamente (muscoli, abbronzatura, capello un pò lungo che all’epoca denotava la perdita del senso di mascolinità….). Quindi all’epoca la società proponeva un messaggio, oggi ne propone un altro”. Oppure c’è chi gli ha scritto così in tono sarcastico: “La colpa è sua signor Nudo. Lei ha smesso di fare musica country e proporci l’unica e vera mascolinità fatta di camice sbottonate, motori nel deserto e giacche di pelle. La prego ci faccia tornare uomini”.