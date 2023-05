Mare fuori, Matteo Paolillo nella bufera, nega un selfie ad un’atleta paralimpica, interviene il padre della ragazza

0 SHARES Condividi Tweet

Matteo Paolillo, ormai famosissimo attore di “Mare fuori” è stato accusato di non aver voluto fare un selfie con un’atleta paralimpica. Vediamo cosa è successo.

Matteo Paolillo, presente al concerto del 1 maggio, pare, che abbia detto di no a farsi un selfie con un’atleta paralimpica, Sara Vargetto motivando così la richiesta della ragazza: “Non mi va”.

Il padre della ragazza non ha voluto gettare benzina sul fuoco e ha commentato così ciò che è successo rilasciando una dichiarazione al Messaggero: “Pioveva e sicuramente non si sono accorti che fuori il camerino c’erano bambini piccoli che aspettavano per una foto”.

Infatti, la ragazzina, seduta su una sedia a rotelle, ha aspettato fuori dal camerino di Paolillo, sotto la pioggia, un autografo mente il padre le reggeva l’ombrello per non farla bagnare.

Poi il padre, sempre al Messaggero ha detto: “Mia figlia Sara è riuscita a fare la foto con il suo attore preferito dopo un po’ di attesa”.

Matteo Paolillo dà la sua versione

Matteo Paolillo che ieri, lunedì 1 maggio ha cantato sul palco “O mar for”, la sigla della serie oltre al singolo “Liberatemi” ha dato la sua spiegazione e anche giustificazione: “Mi spiace per le notizie che stanno circolando e mi spiace di più che qualcuno abbia parlato a mio nome. Io ero in camerino a preparami e lo staff in diversi momenti ha fatto entrare alcune persone a fare delle foto. Solo dopo la mia esibizione sono venuto a conoscenza di queste polemiche assolutamente distanti dalle mie abitudini. E pi ha anche aggiunto: “Partecipare a questo concerto per me è stato bellissimo soprattutto per avere incontrato un pubblico meraviglioso sotto la pioggia che mi ha accolto in modo splendido”.

La polemica è stata così smorzata da queste parole di Paolillo a cui tutti hanno creduto anche se, sulle prime, anche i suoi fans erano rimasti malissimo dalle voci che stavano circolando. Grazie al padre di Sara e alle dichiarazioni dello stesso Paolillo, la questione è presto rientrata.