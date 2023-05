Cristiano Malgioglio fuori controllo, manda un messaggio privato a Giuseppe Giofrè: “Perché non mi rispondi? Si può sapere dove sei?” e Giofrè lo pubblica

0 SHARES Condividi Tweet

Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè sono diventati amici e questa loro amicizia ha fatto tanto divertire gli spettatori di Amici dove i due spesso hanno dato vita ad uno scambio di battute con dei botta e risposta molti simpatici. Ora Giuseppe Giofrè ha deciso di pubblicare alcuni messaggi privati che Malgioglio gli ha scritto.

Vediamo di che si tratta.

Cristiano Malgioglio scrive un messaggio privato a Giuseppe Giofrè e lui lo pubblica

Quest’anno ad Amici 22 il protagonista indiscusso è stato Cristiano Malgioglio che ha fatto divertire tantissimo il pubblico sia quello presente in studio che quello a casa anche per il rapporto che, puntata dopo puntata, ha instaurato con Giuseppe Giofrè.

I due non sono stati amici sono in trasmissione ma continuano a frequentarsi anche ora che il programma è finito.

Qualche ora fa, Giuseppe Giofrè ha pubblicato su Instagram stories un messaggio privato di Cristiano Malgioglio: “Io ti chiamo disperatamente e non rispondi … Si può sapere dove sei? A cosa serve il cellulare? Dimmi tu a cosa ti serve il cellulare? Per fotografarti? Per far vedere a tutti che sei bello?».

E poi il messaggio di Malgioglio si è concluso così: «Vuoi che ti faccia una parte di gelosia? Già sono in strada e sto urlando e mi stanno guardando tutti. Sei felice? Io no».

Alessandra Celentano invita Malgioglio a ballare con lei

Durate la finale di Amici, avvenuta domenica scorsa, Alessandra Celentano ha invitato Cristiano Malgioglio, con il quale aveva in precedenza sempre battibeccato, a ballare con lei. Di fronte a questo invito, Malgioglio le ha riposto: “Un ballo? Ma sei impazzita?! Con una domenica sera così straordinaria”.

A quel punto Maria De Filippi ha detto: “Mi scuso con i giornalisti della carta stampata e del web perché passano da Isobel e Mattia a loro due”. Poi Malgioglio e la Celentano si sono scatenati ne “Il geghegè” di Rita Pavone facendo divertire tutto il pubblico. Maria De Filippi ha sottolineato come la Celentano fosse allegra e frizzante e certamente ha alluso ad una storia d’amore nascente che la sta coinvolgendo ma la Celentano, sorridendo non ha dato alcun peso a quelle parole dicendo che era così felice solo perchè era dentro un programma così bello come Amici.