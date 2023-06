Orietta Berti svela in che rapporti è con Achille Lauro: “Cosa ci capita”

0 SHARES Condividi Tweet

Orietta Berti, che ha appena compiuto 80 anni, è un ciclone che non si ferma mai. Ha tantissimi interessi e, oltre la musica che è sempre stata e sempre rimarrà il suo primo grande amore, si cimenta molto in tv, infatti, sono anni che è ospite fissa da Fabio Fazio a Che tempo che fa e ultimamente opinionista al Grande fratello vip. La Berti ha rilasciato una lunga intervista in cui ha raccontato molto di sé, della sua famiglia e del suo lavoro e ha fatto anche una rivelazione su Achille Lauro che forse in pochi sapevano. Vediamo cosa ha detto.

Orietta Berti: “Io e Achille Lauro ci scambiamo i vestiti e abbiamo lo stesso stilista”

Orietta Berti, che ha una mentalità molto attuale e libera, ha espresso il suo pensiero sulla libertà di essere come si vuole e su Achille Lauro con cui ha lavorato parecchio ha detto: “Non ho problemi a confrontarmi con mondi diversi. Achille è un gran bravo ragazzo e si veste dal mio stesso stilista e ogni tanto ci scambiamo gli abiti. L’intesa umana e professionale prescinde dagli schemi”.

Orietta Berti fuori di sè: “Che razza di persone siete?”

Orietta Berti, a proposito di quei genitori che non accettano i propri figli a causa dell’omofobia, in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Gente ha detto: “«Ho fatto un bel video con Nicolò Cerioni e Leandro Emede, i Sugarkane, che mi hanno dato l’idea di coinvolgere Casa Arcobaleno di Milano, dove vengono accolti tutti i ragazzi cacciati dalle loro famiglie d’origine perché omosessuali”. E poi ha aggiunto scandalizzata: “Ma come fa una madre a mandare via di casa un figlio semplicemente perché ama un’altra persona? Ma che male c’è? Che cosa c’è di sbagliato? Siamo nati tutti per amare, non per odiare. Sono orgogliosa di questa canzone, è importante far sapere a tutti ragazzi che esistono queste case di accoglienza, dove possono trovare amore e amicizia, ma anche imparare un lavoro».

E, infine, ha aggiunto: “Spero attraverso la musica di dare il mio contributo a smantellare certi preconcetti disumani”.

Orietta Berti, che ha da poco compiuto 80 anni, non ha voluto festeggiare per stare vicino al popolo dell’Emilia Romagna che sta soffrendo tantissimo a causa dell’alluvione di qualche giorno fa e ha commentato così l’idea di non festeggiare i suoi 80 anni: «Ma sì, anche per gli 81 anni andrà bene, è solo una cifra».