Isola dei famosi, Nathalie Caldonazzo umiliata: “Ho visto cosa hai fatto”

Helena Prestes, spesso, litiga con gli altri naufraghi e l’ultimo motivo di lite è stato il riso. Poi, è stata la volta di Nathalie Caldonazzo ad essere accusata di aver rubato il cibo. Ma andiamo per ordine e vediamo cosa sta accadendo sull’Isola nelle ultime ore.

Helena Prestes litiga per il riso

Helena Prestes ha litigato, con toni molto accesi con Andrea Lo Cicero, che le ha dato della maleducata. A questa offesa, la Prestes ha riposto a tono: “Sei tu il maleducato, non mangio mai qui. Che odio, persona di m***a”. A quel punto, Lo Cicero non se l’è tenuta e ha controbattuto: “Non capisce un c***o. Ha voluto mettersi da parte, non può stare con due piedi dentro una scarpa. O stai con noi oppure no. Deve prendere delle decisioni ed essere coerenti”.

Poi, a litigare, è stata la volta sempre della Prestes ma con Marco Mazzoli, e l’argomento sono stati i cocchi. Lo Cicero, che ha preso la parola, le ha detto: “Ho conosciuto false e vittime come te in vita mia, vale far passare gli altri per quello che non sono”. Poi Mazzoli nel confessionale è sbottato: “Lei vuole fare il Raz Degan dei poveri. Ma dove vuoi andare? Non sei una sua unghia e non sei bella come Belen Rodriguez. Meno, meno”.

Luca Vetrone attacca Nathalie Caldonazzo: “L’ho beccata”

Luca Vetrone ha poi attaccato con molta durezza Nathaly Caldonazzo e a Gian Maria Sainato e Alessandra Drusian ha detto: “Ragazzi devo dirvi una cosa che mi ha infastidito. Ieri notte ho visto lei che si è allontanata e si è messa dietro al totem. Come se non si volesse far vedere da nessuno. Io ho fatto finta di nulla, mi sono steso e ho visto che dopo due minuti è tornata alla pentola, l’ho osservata, si è presa della minestrina, ha preso la pentola, l’ha spostata e se n’è andata”.

E poi ha continuato il suo racconto: “Il fuoco stava morendo, ragazzi era quasi morto. Mi sono alzato e ho trovato il fuoco quasi spento. Adesso appena torna devo parlarle. Sto cercando il momento giusto per dirle che l’ho beccata. Lei è una che usa il fuoco e lo fa spegnere. Il fuoco è un bene primario. Poi è bugiarda dice che non è vero, ma è lei che lo fa spegnere”.

Poi, Luca Vetrone ha trovato il momento giusto che stava aspettando e ha parlato di questa situazione direttamente con la Caldonazzo: “Devo parlarti. L’altra notte ho visto che sei andata lì e poi sei andata via. Ti sei presa il minestrone lasciando il fuoco che si stava spegnendo. Almeno cerca di riaccendere il fuoco se lo usi. Mi ha dato fastidio, ti ho vista. Volevo vedere che succedeva e sono rimasto ad osservarti. Te ne sei andata e io mi sono alzato per rianimare il fuoco. Non è corretto nei confronti di tutti andare di notte a mangiare e lasciare il fuoco mezzo spento”.