Paolo Del Debbio dopo la bufera per aver detto alla d’Urso “E ora piangi”, sui social esplode: “Vergognatevi, imbecilli!”

Qualche sera fa, durante lo speciale sulla morte di Silvio Berlusconi, Paolo Del Debbio aveva intervistato la collega, Barbara d’Urso che aveva raccontato tanti aneddoti che la legano all’ex premier. Paolo Del Debbio al momento dei saluti, le aveva detto così: “Ora che mando in onda la pubblicità, sei autorizzata a piangere quanto vuoi, visto che ti sei trattenuta per tutta l’intervista”.

A questa frase, che non è piaciuta a nessuno perché è sembrata decisamente fuori luogo, le telecamere avevano indugiato sull’espressione stranita della d’Urso che pareva a metà tra l’incredulità per le parole appena sentite e l’irritazione ma non aveva detto nulla né, commentato in alcun mod anche se la sua espressione di disappunto era più che eloquente.

Poi, sui social, si è scatenata la bufera contro Del Debbio: “Ma perché la trattano tutti a pesci in faccia poverina, lei potrebbe condurre i talk di Rete 4 ma voi non potrete mai inventare le cinque sfere ricordatevelo”.

Paolo del Debbio replica al veleno sui social

Dopo tutto il polverone che si è alzato per questa frase di Del Debbio, lui ha deciso di chiarire e ha scritto così sui social: “Qualche imbecille sprovvisto della capacità di intendere e quindi anche di volere probabilmente andrebbe assolto in un processo”.

E, ancora: “Qualche idiota ha sostenuto che io volevo oltraggiarla, farle fare una brutta figura … La stimo molto, è una professionista di primissima classe. Mai mi sarei permesso…Non l’ho mai fatto con nessuno, brutti imbecilli…Vergognatevi!”

E poi ha concluso così: “Figuratevi se li vado a fare con una dello stesso gruppo il giorno prima dei funerali di Silvio Berlusconi”.

E, ancora: “Invece di mettervi alla tastiera, studiate un libro che vi fa bene al cervello”.

Quello che, però, più di tutto ha fatto rumore in questa vicenda è stato il silenzio della d’Urso che non è mai intervenuta fin dall’inizio alla fine mostrando, nonostante le chiarite buone intenzioni di Paolo Del Debbio, una signorilità e una serietà abbastanza fuori dal comune. Certamente tra di loro, in privato si saranno chiariti e, forse, questo è bastata a Barbara d’Urso.