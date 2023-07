Gerry Scotti durissimo su Paolo Bonolis: “Bonolis? Non gli credete”

0 SHARES Condividi Tweet

Gerry Scotti, dopo la rivoluzione che c’è stata a Mediaset e gli addii clamorosi e inaspettati, sia quello di Barbara d’Urso che quello di Belen, ha commentato ciò che sta accadendo per poi, sul finale, parlare anche di Paolo Bonolis. Vediamo cosa ha detto l’amatissimo conduttore di Caduta Libera.

Gerry Scotti: “Non credete a Paolo Bonolis”

Per Gerry Scotti si preannuncia una stagione televisiva molto impegnativa, infatti, sarà sullo schermo con La Ruota della Fortuna, Caduta Libera, Lo show dei Record e, come se non bastasse, nella giuria di Tu si quel vales.

Il conduttore amatissima da più generazione ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, in occasione della quale ha parlato senza freni di ciò che sta accadendo a Mediaset. Vediamo cosa ha detto.

Gerry Scotti: “Barbara d’Urso e Belen Rodriguez? Non mi so spiegare il loro addio”

Gery Scotti ha usato queste parole per parlare della decisione di Barbara d’Urso e di Belen di lasciare l’azienda Mediaset: “Non me li so spiegare, così come non mi so spiegare i casi Giletti e Fazio”. E poi ha aggiunto: “Spero di rivedere tutti in onda”.

Gerry Scotti: “Paolo Bonolis dice che lascerà la Tv? Non gli credete”

Invece, sul paventato addio definitivo alla tv fatto da Paolo Bonolis, Gerry Scotti ha detto: “Sapete benissimo che Paolo ogni due anni dice che lascerà la tv. Non lo farà mai perché è bravo. Lui è come i sindacalisti di una volta, lo fa per rivendicazione. Non gli credo mai quando dice di voler lasciare”. Poi, Scotti ha anche detto di trovarsi in disaccordo con Mediaset che manda in onda le repliche di Caduta Libera: “Non sono d’accordo con questa programmazione che crea confusione, quando faremo nuove puntate, capiremo il futuro; è una macchina costosa ma efficiente, che andrebbe utilizzata. Vedremo in base ai risultati”.

E poi è tornato sulla presunta lite con Fedez dopo la sua partecipazione a Muschio Selvaggio e ha precisato, ancora una volta, che i rapporti con il rapper sono buoni: “Non abbiamo, mai litigato. La mia era una battuta, molti l’hanno capita. Federico mi ha mandato un messaggio vocale il giorno dopo, ringraziandomi per aver detto che tra noi non c’erano attriti”.