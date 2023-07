Estate in diretta, Nunzia De Girolamo fa una gaffe con Lino Banfi, il pubblico in imbarazzo

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, martedì 11 luglio è andata in onda un’altra puntata di Estate in diretta che sta riscuotendo un grandissimo successo di pubblico. La formula è simile a La vita in diretta, programma quotidiano che durante la stagione invernale è condotta da Alberto Matano e già per questo, da prima che iniziasse, si poteva immaginare che sarebbe stata un successo; ma poi anche i conduttori, Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini piacciono molto sia singolarmente nel ruolo che hanno ma anche per la sintonia che c’è tra i due e che traspare anche dal video.

Ieri, però, Nunzia De Girolamo ha fatto una gaffe. Vediamo di cosa si tratta e cosa è accaduto in puntata.

Nunzia De Girolamo fa una gaffe parlando di Lino Banfi

Ieri nella puntata che è andata in onda, Nunzia De Girolamo ha dedicato una parte a

Lino Banfi che ha compiuto 87 anni e quando lo ha presentato ha detto di lui così: “A proposito di giovanotti pop e rock che fanno ridere l’Italia da ben 87 anni oggi è il compleanno di Lino Banfi che è con noi.”

Ed è stata proprio quella frase, “fa ridere da 87 anni” che il pubblico ha notato come errore clamoroso perchè di certo l’attore comico pugliese non è dalla nascita che fa ridere.

Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini hanno voluto per lui in puntata una torta e poi la De Girolamo lo ha fatto commuovere quando, riferendosi alla moglie Lucia, morta da poco, ha detto: “Questa sera ci sarà una stella cadente che ti farà gli auguri.”

Lino Banfi, con gli occhi pieni di lacrime, ha commentato così allargando un po’ il discorso: “Dobbiamo riusare la parola amore.”

Nunzia De Girolamo svela le sue ansie da mamma

Prima di iniziare questa nuova avventura, Nunzia De Girolamo aveva rivelato così in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv a proposito di dover lasciare la figlia per tutta l’estate per condurre il programma: “Francesco non è abituato a stare tanto tempo da solo con nostra figlia. Io sono una mamma super attenta, lui la lascia libera, senza preoccupazioni”.

E poi sulla nuova avventura che la aspettava: “Finalmente potrò esplorare anche la galassia femminile. E sono certa che sarà bellissimo perché le donne hanno meno remore a raccontarsi e a mettersi a nudo”.