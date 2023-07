Pino Insegno, dopo la notizia che torna in Rai, sta subendo gravissimi attacchi e il collega dice “Cosa sta diventando”

0 SHARES Condividi Tweet

Pino Insegno riceve gravissimi attacchi. Un suo collega interviene in sua difesa e ne esalta le qualità.

Pino Insegno, noto attore e conduttore televisivo è finito in queste ore sotto i riflettori o meglio al centro delle critiche. La prossima stagione televisiva, il conduttore tornerà in tv con un nuovo programma. La notizia è stata confermata qualche giorno fa, quando sono stati presentati i palinsesti Rai. Il ritorno di Pino Insegno in tv però non è stato esente da critiche. Ma per quale motivo?

Pino Insegno finisce al centro delle critiche

Pino Insegno sta per tornare in tv con un nuovo programma televisivo. La conferma è arrivata qualche giorno fa quando sono stati pubblicati i palinsesti Rai. Ad ogni modo, l’ex volto della Premiata Ditta è stato criticato ed il tutto è avvenuto dopo che il conduttore ha manifestato le sue simpatie politiche per Giorgia Meloni e per il suo partito. Diversi gli attacchi che sono arrivati al conduttore, che è stato confermato come il prossimo conduttore de L’Eredità.

Roberto Ciufoli scende in campo in difesa del suo collega

Qualcuno però è sceso in campo in sua difesa e parliamo di Roberto Ciufoli, che in passato ha avuto un grandissimo successo proprio con Tiziana Foschi e Francesca Draghetti che insieme hanno messo su la Premiata Ditta. Nel corso di un’intervista che l’ex naufrago ha rilasciato a Libero, quest’ultimo ha voluto prendere le difese del suo amico e collega. “Mi indispettisce il fatto che sia diventato un bersaglio politico”, ha detto Ciufoli.

Insegno torna in tv con L’Eredità al posto di Insinna

Quello che sta creando forti dubbi è il fatto che Insinna sia stato sostituito dopo tanti anni proprio da Insegno.“Insegno è un professionista da quarant’anni, le nostre platee sono piene anche dopo 42 anni pure se lavoriamo individualmente”, ha aggiunto ancora Ciufoli che ha voluto puntualizzare il fatto che il suo collega vanti una carriera davvero invidiabile.Insegno, quindi, è pronto a tornare in tv con questa nuova avventura, nei panni di conduttore ed il pubblico è certo che avrà il solito successo così come avvenuto in altre circostanze.