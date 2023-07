Mara Venier va al concerto di Ultimo con la figlia, sui social le insultano: “Ma non eravate a lutto?, nella risposta della Venier tutta la stanchezza e il dolore

0 SHARES Condividi Tweet

Qualche mese fa Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier, è rimasta vedova dopo la morte improvvisa del marito, notizia che ha lasciato tutti senza parole. Elisabetta, innamoratissima del marito, è apparsa molto provata e sui social, in quell’occasione, ha scritto solo due parole struggenti di addio: “Addio, amore mio”. La donna, sempre molto riservata, appare pochissimo in pubblico e nessuno sa nulla della sua vita privata, infatti, quando si è saputa la notizia della morte del marito in tanti non sapevano neppure che fosse sposata. Qualche giorno fa, Mara Venier ha postato una foto che la ritrae insieme alla figlia al concerto di Ultimo e gli haters si sono scatenati nel commentare. Vediamo cosa è accaduto.

Mara Venier posta una foto insieme alla figlia al concerto di Ultimo e gli haters commentano: “Ma non eravate a lutto?

Mara Venier, il 10 luglio è andata al concerto di Ultimo allo stadio Olimpico di Roma insieme alla figlia Elisabetta Ferracini e poi ha postato le foto di quella serata sui social, accompagnata dalla seguente didascalia: “Questa foto dice tutto… grazie Ultimo per avermela mandata …E’ stato un concerto meraviglioso pieno di emozioni …e per due ore mia figlia ha sorriso, è questa è la cosa più importante……(e adesso scrivete criticate giudicate…non mi frega niente !!!!!)grazie Niccolò”.

Poichè il 9 giugno scorso è morto il marito di Elisabetta Ferracini, Pier Francesco Forleo, il direttore dei Diritti Sportivi della Rai, qualcuno ha commentato così la foto: “Ma non eravate a lutto? “

Per fortuna c’è chi ha preso le difese della Venier e della figlia e ha risposto così a quel brutto commento: “Il dolore ci accompagna in ogni attimo, è come una spada infilzata nel cuore ogni minuto della nostra vita. Solo chi soffre vede cosa c’è dietro questa foto. Io vedo una mamma che sostiene una figlia che affronta un dolore insopportabile”.

La replica di Mara Venier

Mara Venier, ha subito risposto così a quel commento che denota grande sensibilità da parte di chi lo ha scritto: “Ti ringrazio, ho bloccato tutti, non ho più voglia di dare spiegazioni”.