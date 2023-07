Tale e quale, dopo l’annuncio del cast, sul web esplode la rivolta, Carlo Conti reagisce in modo durissimo

0 SHARES Condividi Tweet

Carlo Conti annuncia i nomi dei concorrenti che prenderanno parte alla prossima edizione di Tale e quale show, il pubblico si ribella.

È tempo di lavorare per diversi conduttori che stanno già preparando la nuova stagione televisiva. Uno di questi è Carlo Conti il quale nella mattinata di oggi ha annunciato attraverso il suo profilo Instagram i nomi dei concorrenti che prenderanno parte alla prossima edizione del programma Tale e Quale Show, che andrà in onda a partire dal prossimo autunno come sempre su Rai 1. Si tratta di personaggi abbastanza noti ai telespettatori visto che sono stati concorrenti in altri programmi e reality anche di casa Mediaset. Ma facciamo un po’ di chiarezza e cerchiamo di capire chi saranno i protagonisti della prossima edizione del programma di Rai 1.

Carlo Conti presenta il cast della prossima edizione di Tale e quale show

Carlo Conti nella mattinata di oggi ha annunciato i nomi dei concorrenti che prenderanno parte alla prossima edizione di Tale e Quale Show il programma che da anni conduce ogni venerdì su Rai 1. Come già abbiamo avuto modo di anticipare, si tratta di personaggi abbastanza noti al pubblico di Rai 1 visto che sono stati protagonisti anche di altri programmi e reality come l‘ex suora Cristina Scuccia. Quest’ultima è stata infatti una delle protagoniste dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, il reality di Canale 5.

Critiche feroci per il conduttore

Proprio per questo motivo, dopo l’annuncio dei nomi dei prossimi concorrenti di Tale e Quale Show, sui social non sono mancate le critiche nei confronti del conduttore. Molti si sono chiesti per quale motivo Carlo Conti abbia ripescato concorrenti tra i vari e reality come il Grande Fratello vip e l’isola dei famosi. Tante le critiche arrivate nel giro di poche ore, tanto che lo stesso conduttore di Tale e Quale Show è stato costretto a prendere una decisione.

La drastica decisione di Carlo Conti dopo le critiche

Carlo Conti ha Infatti chiuso i commenti evitando così che potessero arrivare altre critiche sul cast del programma di Rai 1. È stata una decisione sicuramente piuttosto drastica quella di Carlo Conti, ma che ha fatto ben capire quale fosse il suo stato d’animo al riguardo. Al programma prenderanno parte personaggi come Pamela Prati, Alex Belli, Ginevra Lamborghini, Maria Teresa Ruta, Cristina Scuccia, Jasmine Rotolo, Ilaria mongiovì, Scialpi Lorenzo Licitra ed il cantante Gaudiano.