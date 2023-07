Alessia Marcuzzi spiega con un post perchè si è seduta vicino a Stefano ma, dopo qualche secondo, cancella tutto

0 SHARES Condividi Tweet

Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino vicini ai palinsesti Rai. La conduttrice spiega questa vicinanza ma poi cancella il post.

Alessia Marcuzzi nei giorni scorsi è stata sotto i riflettori per via di una vicinanza sospetta a Stefano De Martino, in occasione della presentazione dei Palinsesti Rai. I due che già in precedenza sono stati i protagonisti di un gossip piuttosto infuocato, sono tornati sotto i riflettori. Stefano e Alessia sono apparsi infatti seduti l’uno al fianco dell’altro durante la serata relativa alla presentazione dei nuovi Palinsesti Rai e inevitabilmente è impazzato il gossip. A distanza di qualche giorno è intervenuta proprio la stessa conduttrice la quale ha spiegato il motivo per cui si trovava vicino a Stefano. La cosa strana è che poi il post di Alessia è stato cancellato.

Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino vicini alla presentazione dei Palinsesti Rai

Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino sono apparsi piuttosto vicini nella serata relativa alla presentazione dei Palinsesti Rai qualche giorno fa. Inevitabilmente si sono riaccesi i riflettori proprio sul conduttore e sulla conduttrice, dopo quanto accaduto nel 2020 quando si vociferava di una relazione clandestina tra i due che è stata smentita categoricamente dai diritti interessati ed anche dalla stessa Belen Rodriguez. Da quel momento almeno in pubblico i due non si sono più incontrati, ma qualche giorno fa sono apparsi vicini e seduti l’uno al fianco dell’altro.

La conduttrice pubblica un post per spiegare la vicinanza, poi cancella

Tra l’altro il conduttore è apparso anche senza fede al dito, cosa che ha fatto sorgere dei dubbi sulla storia d’amore con Belen. Queste voci sono state poi in qualche modo confermate anche da una foto che è stata postata poche ore dopo dalla stessa showgirl Argentina su Instagram, che aveva scritto la frase “Si ricomincia da capo”. Ad ogni modo, a distanza di qualche giorno a parlare è stata la stessa Alessia Marcuzzi. “E certo, una persona si siede nel proprio posto assegnato dalla Rai in una serata tv, e per voi diventa una storia. Basta con questi film”. Queste le parole dichiarate da Alessia in un post che ha pubblicato poi su Instagram e che dopo qualche secondo è stata rimosso.

Crisi tra Stefano e Belen?

Intanto nelle scorse ore è stata anche scacciata l’idea di una crisi tra Stefano e Belen visto che l’ex ballerino ha pubblicato uno scatto in cui appare al fianco della moglie, entrambi a bordo di un’auto d’epoca.