Lorella Cuccarini rifiuta un programma in Rai e dice: “E’ chiaro il motivo per il quale ho rifiutato”

Lorella Cuccarini conferma Amici per la prossima stagione televisiva e confessa di aver rifiutato un programma in Rai. Ecco le sue parole.

Lorella Cuccarini, da anni ormai professoressa della scuola di Amici di Maria De Filippi ha accettato l’incarico anche per il prossimo anno. Proprio la showgirl ha confermato la notizia ed ha anche aggiunto di aver detto di no ad un programma Rai pur di rimanere nel programma di Canale 5. Ma cosa ha riferito la cantante e showgirl?

Lorella Cuccarini rimane ad Amici e rifiuta un programma Rai

Lorella Cuccarini da tempo è al centro del gossip e sotto i riflettori. In questi ultimi tempi si è parlato dei lei e del fatto che la Rai la corteggiasse per il suo ritorno. Oggi, come riporta Tvblog, le voci che vedevano Lorella corteggiata dalla Rai erano vere e la conferma è arrivata proprio per bocca della stessa conduttrice e showgirl. La Cuccarini in queste ore ha confermato di essere stata contattata da Angelo Mellone, il direttore intrattenimento Daytime Rai. La Cuccarini ha ammesso quindi di essere stata contattata per tornare in Rai alla conduzione di un programma nel Daytime.

La confessione della Cuccarini che esclude il ritorno in Rai

“Mi ha proposto la fascia delle ore 14:00 di Rai1 ma io non ho intenzione di tornare in Rai con un programma quotidiano”, ha dichiarato Lorella la quale ha aggiunto che non avrebbe mai accettato il ritorno in Rai in questo momento, proprio perchè a Mediaset sta bene. “In ogni caso è chiaro che non lo avrei fatto perchè sto bene dove sto“, ha concluso la Cuccarini che è stata abbastanza schietta e sincera. Ad ogni modo, se da una parte Lorella ha rifiutato il passaggio in Rai, ha aggiunto di essere naturalmente aperta a qualsiasi altra proposta ” che però deve veramente valere la pena”

L’incursione in Rai di Lorella a settembre

In realtà Lorella la vedremo in Rai a settembre, su Rai 1 dove avrà uno spazio nel programma Arena ’60, ’70, ’80, ’90 e 2000 condotto da Amadeus e che andrà in scena direttamente all’Arena di Verona. “Sto pensando ad un progetto musicale che ripercorra i 40 anni di carriera. E’ già pronta una versione de ‘La notte vola’ realizzata da Merk & Kremont. All’Arena sarà la prima uscita ufficiale del pezzo”. Queste ancora le parole della Cuccarini.