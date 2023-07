Il mercante in fiera, Pino Insegno, fa una gaffe sulla ex gatta nera: “Ormai è troppo grande” e Ainett Stephens replica

0 SHARES Condividi Tweet

Pino Insegno torna in tv con Il mercante in fiera a partire da settembre. Dopo le dichiarazioni su Ainett Stephens, arriva la replica dell’ex Gatta nera.

Pino Insegno torna in Rai, dopo qualche anno di stop. Il conduttore ufficialmente torna a Viale Mazzini ma questa volta alla guida di un programma che dopo 16 anni torna in onda, con una versione però rivista e resa molto attuale. Ad ogni modo, in questi giorni, il conduttore e attore comico ha parlato delle tante novità della prossima stagione e nel dettaglio del programma Il mercante in fiera che arriverà in tv a settembre. In molti si chiedono se ci sarà insieme a Insegno anche la Gatta nera.

Pino Insegno torna in Rai con Il Mercante in fiera

Con la presentazione dei palinsesti Rai è stato confermato il ritorno in tv della trasmissione Il Mercante in fiera su Rai 2. Stando a quanto è emerso, la nuova edizione del mercante in fiera vedrà la partecipazione della Gatta nera, ma non sarà Ainett Stephens. A confermare il fatto che Ainett non farà parte del cast è stato proprio lo stesso Pino.

Pino esclude la presenza di Ainett Stephens

“Ovviamente ci sarà anche la Gatta Nera, la stiamo cercando. Ainett Stephens è diventata un po’ più grande, sono passati tanti anni, resta indimenticata icona di quel programma. Lei non ci sarà. Ci sarà un altro tipo di scelta“. Queste le parole del conduttore. Dopo alcune dichiarazioni di Insegno, proprio Ainett ha parlato ed ha detto la sua, attraverso alcune Instagram stories.

Dopo le dichiarazioni di Pino, la replica di Ainett

“Non sapevo nulla del ritorno del programma, me l’hanno detto i miei amici. Qualora dovesse esserci una Gatta Nera nel programma le faccio un grandissimo in bocca al lupo. Rimarrò per sempre legata a quel personaggio“. Queste le parole di Ainett, che ha trovato la popolarità proprio grazie a questo personaggio. Ad ogni modo, il programma andrà in onda a partire dal prossimo 18 settembre fino al 22 dicembre dal lunedì al venerdì e sarà collocato nella fascia oraria preserale. Tante le novità che sono state annunciate in questi giorni e che riguardano proprio i primi canali Rai. Nella prossima stagione televisiva vedremo nuovi programmi ed anche nuovi volti. Si segnala il ritorno in Rai di Max Giusti e la messa in onda del programma Liberi Tutti.