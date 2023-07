Festival di Sanremo, Amadeus dice un no secco a Barbara D’Urso, Dagospia dà una spiegazione

0 SHARES Condividi Tweet

Amadeus esclude la possibilità di avere Barbara D’Urso al prossimo Festival di Sanremo. Ecco l’indiscrezione lanciata da Dagospia.

Dopo quanto accaduto nei giorni scorsi, ovvero dopo che Barbara DUrso è stata fatta fuori da Mediaset, si è tanto parlato del futuro della conduttrice. In queste ore si è anche parlato della possibilità di vedere l’ex conduttrice di Pomeriggio 5 alla guida del Festival di Sanremo insieme ad Amadeus. Ecco che questa possibilità sarebbe da escludere, almeno secondo le ultime indiscrezione date dal portale di D’Agostino.

Barbara D’Urso lontana da Mediaset, ma quale sarà il suo futuro professionale?

Barbara D’Urso è sempre più lontana da Mediaset ed alcune voci la vedono invece vicina alla Rai. In realtà, in questi giorni si è tanto vociferato sul futuro professionale della conduttrice ed il suo nome è stato affiancato al Festival di Sanremo 2024. Dagopsia però ha tolto ogni dubbio nelle scorse ore, sostenendo che Barbara non andrà alla prossima edizione del Festival di Sanremo 2024. Amadeus avrebbe altri piani che non comprendono la D’Urso.

La conduttrice al prossimo Festival di Sanremo 2024?

“Fonti vicine all’organizzazione smentiscono categoricamente a Dagospia: ‘Non è nei piani del direttore artistico”. Queste le parole del portale sulla base di quanto è emerso durante la presentazione dei palinsesti nei giorni scorsi. La Rai ha infatti escluso la presenza di Barbara a Ballando con le stelle. Anche Barbara qualche mese fa durante una puntata di Pomeriggio 5 aveva escluso questa possibilità. Ad ogni modo, riguardo la possibilità di vedere Barbara alla kermesse canora più importante d’Italia, ci ha pensato Giuseppe Candela su Dagospia. Il portale ha annunciato che questa rivoluzione di Mediaset ha colpito anche gli opinionisti di Barbara e altri conduttori.

I nuovi progetti della conduttrice

Ma quale sarà il futuro della D’Urso? Tanti dubbi al momento. Ad ogni modo, il suo contratto scadrà a fine anno e secondo alcune indiscrezioni alcuni progetti la vedrebbero impegnata a La7. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane e se Barbara davvero approderà a La7 e se le verrà assegnato qualche programma nello specifico.