Selvaggia Lucarelli lancia la bomba su Barbara d’Urso: “Mi ha minacciato”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli non ha risparmiato i suoi commenti contro Barbara d’Urso andando così ad infierire su una situazione già pesante per la conduttrice ex Mediaset. Vediamo cosa ha detto e perché ha sostenuto di non provare alcuna pietà per lei.

Selvaggia Lucarelli: “La d’Urso? Lady Trash”

Selvaggia Lucarelli ha scritto un articolo su il Fatto Quotidiano, dove ha definito la d’Urso “Lady trash”, la regina indiscussa della “televisione spazzatura” e poi ha aggiunto: “Quando Barbara d’Urso dice, in questi giorni, che il trash in Mediaset non lo fa solo lei, ha anche ragione. Quello che le sfugge però è la differenza tra il trash variopinto, popolato da personaggi naïf, rumorosi, sopra le righe e sotto la terza media e quello cattivo, che affonda le radici nelle disgrazie personali, nelle faide familiari, nelle liti per eredità, separazioni, corna, malattie, violenza. La spietatezza di Barbara d’Urso, in questi anni di sua televisione feroce, in cui valeva tutto, dall’invitare un Francesco Nuti mostrato con cinismo impietoso quando la malattia lo aveva già divorato allo sguazzare nella squallida vicenda Moric-Corona e il sofferente figlio Carlos, fino alle preghiere in diretta con Salvini”.

Selvaggia Lucarelli: “Ecco ciò che ha fatto a me”

Selvaggia Lucarelli, insomma, alla d’Urso non ha risparmiato proprio nulla e, infatti, ha aggiunto: “Si potrebbe anche empatizzare se non fosse che di sofferenza e rabbia, in questi anni di tv in cui i suoi ascolti contavano più dei rapporti umani, di ciò che è giusto, di ciò che è rispettoso delle persone e della cronaca, Barbara d’Urso ne ha provocata tanta e senza mai mostrare alcun pentimento.”

La Lucarelli, con la d’Urso ha il dente avvelenato ed è lei stessa a spiegare il motivo: “Circa 12 anni fa sono andata da lei ospite per l’ultima volta … vivevo un momento personale molto difficile per la mia separazione. Lei sapeva tutto, perché qualche volta ci eravamo viste anche fuori dal programma. Le spiegai fin da subito che non avrei mai parlato in tv di mio figlio e della mia separazione. Poi accadde che un suo programma concorrente iniziò a rovistare nella mia vita privata, a dare informazioni false su mio figlio che era piccolissimo. All’ennesima puntata in cui si parlò di me in mia assenza nonostante le diffide, telefonai in diretta per chiedere che si smettesse di parlare in tv di mio figlio minore”.

E poi ha continuato il racconto: “Il giorno dopo ero ospite di Barbara d’Urso su altri temi. Prima dell’inizio del programma lei si fece trovare in corridoio e mi chiamò con aria di rimprovero “Ehi tu!”. Mi rimproverò duramente perché ero intervenuta nel programma concorrente e minacciò di invitare da lei la mia controparte. Le spiegai che stava parlando della mia vita, non di show”.