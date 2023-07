Palinsesti Rai: “La Berlinguer se ne va? Bene, non vedremo più quel troglodita di Mauro Corona”, da chi arriva questo attacco durissimo

0 SHARES Condividi Tweet

Ormai i Palinsesti Rai sono ufficiali e tante sono state le sorprese per la prossima stagione, anzi si potrebbe parlare di un vero e proprio terremoto non solo in Rai ma anche in Mediaset.

Per quanto riguarda la Rai, tra le persone di punta che hanno deciso di lasciare per “altri lidi” c’è anche Bianca Berlinguer che non ritroveremo più a Carta Bianca su Rai tre. Su questo addio, in coppia con lo scrittore Mauro Corona, si è espresso con toni che hanno fatto il giro del web anche il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca.

Vediamo cosa ha detto De Luca.

De Luca: “Va via la Berlinguer? Non vedremo più quel troglodita di Mauro Corona”

Il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca ha detto così all’indomani della notizia dell’addio di Bianca Berlinguer e Mauro Corona da Rai tre: “Ho visto che se ne va la Berlinguer dalla Rai. Ora, pensare di non poter vedere quel Neanderthal, quel troglodita che si presentava vestito come un capraio afghano, un cammelliere yemenita. Io sto male a immaginare che non vedremo più quell’immagine di raffinatezza ed eleganza”.

E poi la frase finale che è stato un vero e proprio attacco frontale: “Avete tirato questa sola a Mediaset, bene per loro”.

Bianca Berlinguer, le frasi contro Matteo Renzi le costano una denuncia

Bianca Berlinguer, qualche giorno fa, aveva detto così su Matteo Renzi in occasione di un’intervista concessa al Fatto: “Il fatto che io sia una donna di sinistra per qualcuno ha generato un’equazione. Che allora dovevo assecondare le decisioni di quella parte politica. In particolare, era stata la pretesa di Matteo Renzi: quando ero direttore del Tg3 richiedeva due servizi al giorno, uno contro i 5 stelle ed un altro contro Bersani. Vedo che oggi il suo giornale attacca me ed altri perché avremmo ceduto al richiamo dei soldi”.

Dopo queste forti dichiarazioni da parte della giornalista, Matteo Renzi ha detto di avere “dato mandato ai propri legali di citare in giudizio civile e penale la dottoressa Bianca Berlinguer per le sue dichiarazioni contenute oggi su Il Fatto Quotidiano”.