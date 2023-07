Rosanna Lambertucci si è sposata a 77 anni: “Tutto mi sarei immaginata tranne che tornare all’altare”

0 SHARES Condividi Tweet

Rosanna Lambertucci ha sposato il suo compagno, Mario Di Cosmo e poi i due sono partiti per un bellissimo viaggio di nozze. La Lambertucci, che ha 77 anni, non ha voluto rinunciare a coronare il suo sogno d’amore e si è regalata una bellissima festa tra parenti e amici ma prima la cerimonia che si è tenuta al Santuario Madonna della Sorresca a Sabaudia.

Rosanna Lambertucci ha sposato l’imprenditore Mario Di Cosmo

Il settimanale Chi ha avuto l’esclusiva per regalare ai lettori tante foto e l’intervista per il matrimonio che è stato celebrato al Santuario Madonna della Sorresca a Sabaudia. Qualche tempo fa, la Lambertucci aveva detto: «Tutto mi sarei immaginata nella vita tranne che un giorno sarei tornata all’altare».

La festa, che si è tenuta a Palazzo Brancaccio, ha raccolto 300 invitati. Per la Lambertucci testimoni di nozze sono stati Eleonora Daniele e il marito Giulio Tassoni.

La Lambertucci aveva detto: «La vita non smette mai di sorprendermi, i sentimenti li controlli soltanto se non li hai».

Rosanna Lambertucci, tutto sul matrimonio da favola a 77 anni

Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini ha parlato dell’abito della Lambertucci indossato per l’occasione e lo ha definito: «Bianco, bello, semplice ed elegante allo stesso tempo». Poi, i due neo sposi sono andati, per il viaggio di nozze alle isole Pontine che la Lambertucci ha definito «il posto del cuore di Mario».

Rosanna ha raccontato così: «A darmi una spinta fortemente motivazionale è stato mio fratello Alberto, la scorsa estate. Pochi giorni prima della sua tragica scomparsa mi ha detto: “Rosanna, sposa Mario perché ti vuole bene.

Non avere timore e non distruggere il futuro per la paura di non voler dare dolori a quello che è stato il tuo passato”. Non l’ho mai raccontato a nessuno, neanche a Mario».

Poi la Lambertucci ha parlato del suo ex marito Alberto Amodei con cui ha avuto la sua unica figlia, Angelica: “Mi piace pensare che il suo ultimo regalo sia stato proprio l’avermi fatto incontrare Mario». La Lambertucci ha anche detto: «La passione è accecante e non permette di valutare la tenerezza, la solidarietà, la presenza. Elementi fondamentali per andare avanti nella stessa direzione». E poi, ancora: «La stima e la fiducia. Senza quest’ultima nulla può durare».