Barbara d’Urso, l’ultima stoccata a Mediaset è al veleno, il web esplode di like

Il divorzio tra Barbara d’Urso e Mediaset è certamente la notizia dell’estate 2023. Un divorzio improvviso, uno strappo violento che difficilmente potrà essere sanato in futuro. I due, in diversi botta e risposta, si sono smentiti reciprocamente e, se all’inizio c’è stato uno scambio di commenti più diplomatici poi, via via che la verità di ognuno dei due è iniziata a venir fuori, la diplomazia è stata messa da parte ed è rimasto tutto l’amaro in bocca. In queste ore, Barbara d’Urso ha scritto un post sui social che a tutti è sembrato un’ennesima stoccata a Mediaset, segno che il boccone amaro non è ancora andato giù. Vediamo cosa ha scritto la conduttrice.

Lo strappo tra Barbara d’Urso e Mediaset

Ormai tutti sanno che, nonostante l’arrivederci dato da Barbara d’Urso a fine dell’ultimo puntata di Pomeriggio 5, Mediaset ha deciso di non mandare più in onda, per la prossima stagione, il programma anche se pare che addirittura la d’Urso avesse già registrato il promo. Da quel momento, sia Barbara d’Urso che Piersilvio Berlusconi, in qualità di amministratore delegato di Mediaset, hanno detto la loro verità in uno scambio di battute che ha messo in luce tutta la tensione che c’è alla base dello strappo avvenuto.

I rapporti, ad oggi, non paiono sanati e questo fa capire che nonostante il contratto della d’Urso scada a dicembre 2023, è difficile che la vedremo ancora in qualche programma targato Mediaset.

Il post di Barbara d’Urso è l’ennesima stoccata velenosa a Mediaset e a Piersilvio Berlusconi

La conduttrice, in questi giorni, è a Capalbio, nella sua villa al mare dove ospita sempre tanti amici.

Nonostante sia in vacanza, è evidente sia ancora amareggiata se ha scritto sui social un post che fa da corredo ad uno scatto dove la si vede intenta a raccogliere e a gustare albicocche: “E poi arrivano i colori dei frutti della Terra, della madre Terra… Respiro e assaporo la verità e la bontà!”.

La parte del web che la sta sostenendo perché molto triste di non poterla rivedere a settembre, le ha scritto molti commenti di conforto e la sta spronando a tenere duro e a non lasciarsi abbattere, sperando di rivederla presto in tv anche se certamente su altre reti.