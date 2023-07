Jasmine Carrisi non ammette repliche: “Ballando o GfV? ecco quale è il mio pensiero”

0 SHARES Condividi Tweet

Jasmine Carrisi, la figlia di Albano e Loredana Lecciso appare molto più grande dell’età che ha, infatti, è molto matura e ha le idee ben chiare sul suo futuro. Ha rilasciato, qualche giorno fa, un’intervista al settimanale Vero in cui si è molto raccontata e ha anche detto cosa pensa dell’eventualità di far parte di qualche programma tv, nelle vesti di concorrente, ad esempio, Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci o il Gf vip. Vediamo cosa ha detto a questo proposito.

Jasmine Carrisi precisa che idea ha

sul suo futuro lavorativo

Jasmine Carrisi ha rilasciato una lunga intervista al magazine Vero in occasione della quale ha svelato cosa pensa di fare nel suo futuro lavorativo e, soprattutto, se intende entrare a far parte del cast di Ballando con le stelle o del Gfv, visto che pare che sia Milly Carlucci che Alfonso Signorini le hanno già fatto questa proposta.

Jasmine, alla domanda postale dal giornalista ha risposto così: “Ballando mi piace tantissimo, però non è previsto che io concorra quest’anno, anche se mi piacerebbe in futuro…Sul GF mi è stato chiesto in modo vago…La considero comunque un’esperienza da fare in futuro…”.

Quindi, in soldoni, ha detto di no ad entrambe le trasmissioni pur lasciando una porticina aperta.

Jasmine: “Ormai il gossip sui miei genitori non mi fa più effetto”

Poi, Jasmine Carrisi continuando a rispondere alle domande del giornalista, ha detto così a proposito del gossip che ha sempre fatto parte della sua vita: “Da piccola ci stavo male ma oggi li accetto, riesco a distaccarmi…”

Invece, sull’accusa che le muovono spesso, di fare abuso di ritocchini ha detto: “Ho sempre detto di aver fatto il filler alle labbra! Però, nonostante io sia molto aperta verso l’ipotesi dei ritocchi, non ne ho fatti”.

Invece, sulla possibilità di partecipare al Festival di Sanremo ha ammesso: “Mi piacerebbe molto partecipare al Festival di Sanremo … E’ la massima aspirazione, come credo sia per tutti i cantanti…Per ora, però è solo un sogno…”.