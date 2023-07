Estate in diretta, Clementino scoppia a piangere, Nunzia De Girolamo gli fa una domanda diretta: “Perchè ti comporti così?”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, venerdì 14 luglio è andata in onda un’altra puntata di Estate in diretta, la trasmissione pomeridiana di Rai 1 condotta, per la stagione estiva, da Nunzia de Girolamo e Gianluca Semprini, coppia che ha preso il testimone dal giornalista calabrese, Alberto Matano che conduce La vita in diretta durante la .

Ieri, tra i vari ospiti è andato in studio anche il rapper napoletano Clementino che, ad un certo punto, è scoppiato a piangere. Vediamo cosa è successo.

Clementino scoppia a piangere e si giustifica: “Sono molto sensibile”

Ieri a Estate in diretta, è andato ospite Clementino che sarà, anche per quest’anno, giudice a The Voice Senior, la fortunatissima trasmissione condotta da Antonella Clerici.

Il programma è seguitissimo e Clementino è entusiasta di farne parte anche perché con lui, in giuria, c’è anche Gigi D’Alessio suo grandissimo amico che lo ha fortemente voluto accanto a sé in trasmissione come lo stesso Clementino ha rivelato in più occasioni.

Durante la puntata di Estate in diretta, è stata mandata in onda una clip in cui Clementino raccontava dei suoi genitori e del rapporto che ha con loro e Clementino si è molto commosso fino a sfiorare le lacrime.

Quando Nunzia De Girolamo gli ha posto una domanda sulla sua estrema sensibilità, lui ha risposto così: “Sono molto sensibile su alcune cose… volevo fare il rapper duro ma non c’è la faccio. Tipo quando sento canzoni sulla mamma non ce la faccio a trattenermi è più forte di me.”

Clementino decide di rivelare: “La mia famiglia mi è sempre stata vicino”

Clementino, durante l’intervista, ha messo in luce la sua vera personalità e non si è preoccupato di mostrare anche il suo lato più fragile e così ha rivelato di avere attraversato tanti momenti difficili e bui e, quando Nunzia De Girolamo gli ha chiesto chi avesse trovato vicino a lui in quei momenti down, lui ha risposto così: “Sicuramente la mia famiglia ma io penso che ognuno di noi deve essere quello che deve salvare sè stesso.”

Poi in studio è arrivata, ad insaputa del rapper, la vincitrice di The Voice Senior Maria Teresa Reale e Clementino è stato felicissimo di rivederla.