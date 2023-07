Enrico Brignano ammette di essere stato lui, chiede scusa a Mario Forte e fa anche fare una brutta figura a Flora Canto

0 SHARES Condividi Tweet

Qualche giorno fa, Enrico Brignano ha scritto sotto un video di Mario Forte che cantava a una festa privata, “pattume” e da lì si è scatenata una bufera. Prima la moglie di Enrico Brigano, Flora Canto ha provato a negare che fosse stato il marito a scrivere quel commento ma poi Enrico Brignano ha contattato telefonicamente in privato Mario Forte e gli ha chiesto scusa. Vediamo cosa è accaduto.

Enrico Brignano scrive “pattume”, Mario Forte gli risponde, Flora Canto replica

Tutto è iniziato quando giovedì 13 luglio, sotto un video in cui si esibiva Mario Forte, Enrico Brignano ha scritto “pattume”. Tutti gli si sono rivoltati contro e anche il diretto interessato gli ha scritto così: “Caro Enrico. Sono Mario, non abbiamo mai avuto il piacere di conoscerci. Speravo non fosse questo il modo principale. Quello che tu definisci pattume è il mio lavoro, spesso è un momento di gioia regalato ad alcune persone. Ti chiedo scusa. Già sto leggendo le risposte che stai ricevendo; ma purtroppo o per fortuna Napoli è come una madre per noi. Se le tocchi un figlio insorgono tutti i suoi fratelli. Sai a volte è dura rispondere, ci vuole forza. Gran parte della mia l’ho impiegata per sconfiggere la malattia. Ho stretto la mano alla morte, ma non è riuscita a tirarmi con sè. Il pattume ce l’ha fatta. Non lo dico per impietosirti, ma solo per far capire che dietro le persone c’è una storia. E tu non eri quella che credevamo. Allora capirai se non ho la forza di rispondere, ma con quel briciolo che mi resta ti auguro la nostra leggerezza, la nostra voglia di vivere e la facoltà di non definire pattume le altre persone. Sono molto dispiaciuto. A presto.”

Enrico Brignano non ha detto nulla ma non è rimasta in silenzio, invece, Flora Canto che ha scritto così sui social: “Caro Mario stiamo cercando di capire cosa è accaduto! Ma Enrico non ha mai scritto quel commento…figurati che al nostro matrimonio la mia sorpresa era avere ospite Sannino, perché noi amiamo la musica napoletana con tutti i loro cantanti! Quindi appena avremo capito cosa è accaduto e se hanno hackerato il suo profilo sarai il primo a saperlo! Ti mando anche un video e spero che tu lo veda subito. Enrico ha fatto oggi un lungo viaggio e sta facendo scalo in Spagna. Lui non è assolutamente al corrente di quello che è successo e che stanno scrivendo adesso. Ci tengo a dirti che non è vero nulla e noi amiamo follemente la musica napoletana. Te lo dimostra il fatto che avevo Sannino come sorpresa al mio matrimonio. Ma soprattutto siamo innamorati di Pino Daniele, di tutto quello che è napoletano e veniamo spesso a Ischia. Quindi mi dispiace. Io ed Enrico stiamo cercando di capire cosa possa essere successo. Lui sta sapendo adesso quello che è accaduto. Non so se hanno hackerato il profilo e penso di sì. Stai sereno perché lui mai e poi mai avrebbe scritto”.

Enrico Brignano chiede scusa in privato a Mario Forte

Ieri, venerdì 14 luglio, Mario Forte ha fatto una Story Instagram e ha svelato: “Buonasera a tutti, mi ha appena chiamato il signor Enrico Brignano. Ha ammesso con tanta umiltà di aver commesso una leggerezza. Io accetto le sue scuse perché tutti possiamo sbagliare”.