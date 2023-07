Attilio Romita al veleno su Alberto Matano: “Cosa mi ha fatto”

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano tirato in ballo da un collega. Ecco le dichiarazioni del giornalista ed ex gieffino.

Attilio Romita, noto giornalista ed ex protagonista della scorsa edizione del Grande fratello vip in questi giorni ha parlato ed ha anche tirato in ballo Alberto Matano. Il giornalista ha rilasciato un’intervista molto interessante al periodo Mio, parlando della sua carriera e nel dettaglio degli anni trascorsi alla conduzione del Tg1 ed anche della sua partecipazione al Grande fratello vip. Ma cosa ha riferito nel dettaglio Attilio?

Attilio Romita torna a parlare della sua carriera

Attilio Romita è un noto giornalista, il quale nell’ultimo periodo è stato uno dei protagonisti indiscussi del Grande fratello vip. Il giornalista ha rilasciato un’intervista molto interessante al periodico Mio e nell’intervista ha parlato della sua esperienza all’interno del reality di Canale 5 e della conduzione del Tg1.

Il giornalista fa chiarezza su una dichiarazione di tempo fa

Poi, Romita ha fatto chiarezza su una dichiarazione fatta qualche tempo fa. Il giornalista aveva infatti affermato poco tempo fa di essere stato allontanato dal Tg1 per “motivi politico aziendali”. A distanza di tempo il giornalista ha fatto chiarezza. “Quella mia dichiarazione è stata interpretata come un colpo di scena. Sono stato allontanato dal TG1 perchè il posto di conduttore, negli interessi dell’azienda, era destinato ad altri”, ha dichiarato ancora Romita.

“Alla guida del telegiornale dovevano mettere un collega, peraltro bravo, che evidentemente aveva riferimenti politici più attuali dei miei in quel momento, perciò il direttore mi ha detto che avremmo dovuto trovare un’alternativa per me, che poi sono diventato responsabile della Rai in Puglia”. Queste ancora le parole del giornalista nonchè ex concorrente del Gf vip al settimanale Mio, aggiungendo “Ha preso Alberto Matano il mio posto”. In molti hanno considerato questa frase come una frecciatina, ma sarà stato davvero così o semplicemente Romita ha voluto far sapere a tutti che il suo posto è stato preso dal conduttore de La vita in diretta?

Attilio parla di Matano, poi cita Berlusconi

Ad ogni modo, nel corso dell’intervista poi Attilio ha anche parlato di Maurizio Costanzo e Silvio Berlusconi. Su Berlusconi il giornalista ha confessato di essergli grato per la sua vicinanza in un momento per lui delicato, ovvero quando in Rai le cose sono iniziate ad andare male.